Обещал построить дом и баню, а исчез с деньгами: в Новокуйбышевске осужден недобросовестный подрядчик

Прокуратура г. Новокуйбышевска Самарской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Государственный обвинитель доказал, что в 2023 году женщина, на иждивении которой находится пятеро несовершеннолетних детей, заключила с подсудимым договор на строительство дачного дома и бани, перечислив ему в качестве аванса денежные средства в размере 671 тысячи рублей.

Мужчина, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по строительству объектов, распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению.

С учетом данных о личности подсудимого и позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.

Ранее по иску потерпевшей, рассмотренному в гражданском порядке, суд взыскал с мужчины сумму внесенного аванса и проценты за пользование чужими денежными средствами. На основании вступившего в законную силу судебного акта возбуждено исполнительное производство.