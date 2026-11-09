Пловчихи из Самарской области стали чемпионками мира среди лиц с синдромом Дауна

В Португалии в Албуфейре прошел 12-й чемпионат мира по плаванию среди людей с синдромом Дауна (DSISO). В составе сборной России в классе ИН2 выступили представительницы Самарской области Мария Агеева и Софья Алешина, учащиеся самарской МБУ СШОР №8.

Софья Алешина стала серебряным призером на дистанциях 200 м брассом, 200 и 400 м комплексным плаванием, бронзовым на 100 м комплексным плаванием.

Мария Агеева взяла серебро на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем, 50 м брассом, бронзу на 100 м брассом

В составе эстафетной команды Софья Алешина и Мария Агеева стали чемпионками мира в смешанной эстафете 4×50 м комплексным плаванием и бронзовыми призерами в женской эстафете 4×100 м вольным стилем.

В отдельном возрастном зачете Seniors (17-24 года) Мария Агеева завоевала серебро и две бронзы, Софья Алешина - золото, два серебра и две бронзы.

Фото: минспорта СО