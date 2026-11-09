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Всероссийский форум «Жить и воспитываться в семье» пройдет в Самарской области

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10 и 11 ноября 2026 года в Самаре пройдёт V Всероссийский форум «Жить и воспитываться в семье». Площадкой станет Дворец спорта имени Владимира Высоцкого.

10 и 11 ноября 2026 года в Самаре пройдёт V Всероссийский форум «Жить и воспитываться в семье». Площадкой станет Дворец спорта имени Владимира Высоцкого. Участники обсудят профилактику социального сиротства, поддержку родителей в трудной жизненной ситуации и способы сохранения кровных семей.

Форум проводится по инициативе уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В Самару приедут представители регионов страны: детские омбудсмены, сотрудники федеральных и областных органов власти, специалисты профильных ведомств, руководители социально ориентированных НКО, психологи, педагоги и эксперты социальной сферы.

Одной из главных тем станет развитие семьесберегающего подхода. Он предполагает, что при возникновении кризиса государственные службы помогают родителям справиться с трудностями, чтобы ребёнок мог остаться в родной семье. Участники также рассмотрят методы раннего выявления проблем и адресной поддержки.

Программа включает панельные дискуссии, стратегические сессии, мастер-классы и семинары. В центре внимания будут межведомственное сопровождение семей, помощь родителям с зависимостями, поддержка семей с детьми с инвалидностью, социализация подростков и профилактика девиантного поведения.

Отдельное внимание уделят обмену региональным опытом и сотрудничеству с некоммерческими организациями. Участники смогут представить свои инициативы, найти партнёров и обсудить перспективы социальных проектов.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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