Всероссийский форум «Жить и воспитываться в семье» пройдет в Самарской области

10 и 11 ноября 2026 года в Самаре пройдёт V Всероссийский форум «Жить и воспитываться в семье». Площадкой станет Дворец спорта имени Владимира Высоцкого. Участники обсудят профилактику социального сиротства, поддержку родителей в трудной жизненной ситуации и способы сохранения кровных семей.



Форум проводится по инициативе уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В Самару приедут представители регионов страны: детские омбудсмены, сотрудники федеральных и областных органов власти, специалисты профильных ведомств, руководители социально ориентированных НКО, психологи, педагоги и эксперты социальной сферы.



Одной из главных тем станет развитие семьесберегающего подхода. Он предполагает, что при возникновении кризиса государственные службы помогают родителям справиться с трудностями, чтобы ребёнок мог остаться в родной семье. Участники также рассмотрят методы раннего выявления проблем и адресной поддержки.



Программа включает панельные дискуссии, стратегические сессии, мастер-классы и семинары. В центре внимания будут межведомственное сопровождение семей, помощь родителям с зависимостями, поддержка семей с детьми с инвалидностью, социализация подростков и профилактика девиантного поведения.



Отдельное внимание уделят обмену региональным опытом и сотрудничеству с некоммерческими организациями. Участники смогут представить свои инициативы, найти партнёров и обсудить перспективы социальных проектов.

Фото: минкульт СО