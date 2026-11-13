IV региональный марафон «День словесника» пройдёт в Самаре

20 ноября в Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской (ул. Маяковского, 19) состоится IV региональный методический марафон «День словесника». Это совместный проект Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва (кафедра русской и зарубежной литературы и связей с общественностью) и Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы.



Тема встречи - «Читать вместе: от урока к книжному клубу». К участию приглашаются учителя-словесники, библиотекари, преподаватели, студенты и специалисты в сфере литературного образования.



В программе марафона - обсуждение современных методик преподавания литературы и сотрудничества школ с библиотеками, презентация Самарской ассоциации поддержки чтения, мастер-классы молодых специалистов, знакомство с библиотечными проектами города и региона, ярмарка форматов «Книжные клубы сегодня: как найти свой», презентация студенческого проекта о современных библиотеках и баттл 2×2 «Ученый говорит» с участием преподавателей Самарского университета.



Ознакомиться с полной программой и зарегистрироваться на методический марафон можно по ссылке: https://smibsamara.timepad.ru/event/4262782/. Участие в марафоне бесплатное.