Молодежка Народного фронта и «Арьергард» помогли семье из Самарской области после атаки БПЛА

Активисты Молодежки Народного фронта Самарской области совместно с представителями общественной организации «Арьергард» оказали адресную помощь семье Натальи, чей дом серьезно пострадал в результате вражеской атаки беспилотного летательного аппарата.

Трагедия едва не унесла жизни людей. Дрон упал буквально в нескольких метрах от жилья - через забор. Семья чудом осталась жива, однако ударная волна нанесла значительный ущерб строению: в доме выбило стекла, сорвало шифер с крыши и повалило ограждение.

В особенно сложной ситуации оказалась сама Наталья, которая воспитывает сына одна. Мальчик лежачий и требует постоянного ухода. Собственных сил и средств на восстановление дома у женщины не было, а зима приближалась, поэтому она обратилась за помощью в Народный фронт.

Узнав о беде, активисты Молодежки Народного фронта и «Арьергарда» незамедлительно выехали на место. Ребята не остались в стороне и провели комплекс аварийно-восстановительных работ, чтобы дом смог пережить зиму:

Команда закрыла оконные проемы плотной пленкой, чтобы сохранить тепло в помещениях; восстановила забор, пострадавший от взрывной волны и вернула на место сорванные листы шифера на крыше, предотвратив дальнейшее разрушение кровли.

«В ту ночь было очень страшно. Я не знала в какой момент нужно эвакуировать сына. В один момент случился прилет. Чудом остались целы и невредимы. Пострадала машина, теперь она не пригодна для езды. В доме выбило стекла, сорвало крышу. Я думала, мы останемся одни с этой бедой, так как сын инвалид, воспитываю его одна. Думала, как восстановить дом на даче, чтобы он как-то пережил зиму. От своей знакомой узнала про Народный фронт. Написала им вечером, а на следующий день приехали ребята и взяли все в свои руки. Затянули окна пленкой, крышу починили, забор поставили. Я не знаю, как их благодарить. Дай Бог им здоровья. Они для нас сделали больше, чем просто ремонт, они вернули мне веру, что добро есть» - рассказала Наталья, пострадавшая от атаки БПЛА.

Помощь была оказана в кратчайшие сроки. Активисты остались на связи с семьей и готовы оказать дополнительную помощь.