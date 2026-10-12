Спрос на ЗОЖ-продукты в России продолжает расти

«Логика молока», ведущий российский производитель свежих молочных продуктов, мороженого, детского питания и напитков на растительной основе, подводит итоги работы за 9 месяцев 2026 года.

Компания продолжает отмечать интенсивный рост спроса на ЗОЖ-продукты среди россиян. Так, в январе – сентябре текущего года продажи ложковых и питьевых йогуртов «Актибио» без добавленного сахара выросли в годовом выражении на 75% и 185% соответственно. Наблюдается рост и в категории высокобелковых продуктов – реализация греческого йогурта увеличилась на 32,3%, прессованного творога – на 22,1%, мягкого творога – на 44,6%, а функциональных напитков Actimuno – на 7,9%.

Такая динамика отражает изменение предпочтений потребителя – молочная продукция сегодня рассматривается, как источник белка, кальция, витаминов и других нутриентов, необходимых для сбалансированного рациона.

В то же время «Логика молока» расширяет присутствие и в новой для себя категории мороженого – за 9 месяцев продажи увеличились на 12%, до 18,95 тыс. тонн в основном за счет расширения дистрибуции и географии присутствия.

В целом совокупные продажи выросли на 6,5%, а выручка за 9 месяцев составила 127,1 млрд рублей, что на 5,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

«Логика молока» также продолжает реализацию масштабной инвестиционной программы – капитальные затраты в январе – сентябре составили 8,4 млрд рублей, что в 3,4 раза больше, чем годом ранее. Ключевыми проектами являются строительство новых мощностей в Московской области, Казани, Самаре, реконструкция в Шадринске и развитие комбината «Полярис».

Экспортное направление остается одним из приоритетных для Компании – за 9 месяцев выручка составила 2,5 млрд рублей.

Генеральный директор «Логики молока» Якуб Закриев отметил: «Мы видим устойчивый сдвиг в потребительских предпочтениях: покупатели все чаще выбирают продукты, которые не просто утоляют голод, а приносят конкретную пользу здоровью. За девять месяцев особенно заметно вырос спрос на продукты с добавленной функциональностью — питьевые йогурты без сахара, творог с повышенным содержанием белка, функциональные напитки. Этот тренд подтверждает нашу стратегию: инвестировать в развитие категории здорового питания и расширять линейку продуктов, которые соответствуют запросам современного потребителя».