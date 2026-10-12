Расселить и снести 11 многоквартирных домов планируют в Самаре у Телецентра ради новой застройки на 4,83 га. Проект приказа о комплексном развитии территории в Октябрьском районе Самары подготовили в региональном министерстве градостроительства, сообщает 63.ру.

Реконструкция охватит участок в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии и Московского шоссе. Реализация проекта рассчитана на семь лет с момента подписания договора.

Инвестору предстоит провести работы по следующим адресам: Тихвинская, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27; Гастелло, 18, 20, 22; Учебный переулок, 20. Под снос также попадают гараж на Тихвинской, 25, котельная на Советской Армии, 204а и вспомогательное строение на Тихвинской, 15а. Часть аварийного жилья в квартале уже начали расселять.

На расчищенной территории власти разрешили построить высотные жилые комплексы, административные здания, поликлиники, школы и спортивные объекты. Предельная высота строений ограничена 75 метрами, максимальный процент застройки участка составит 10%. При наличии утвержденной документации она может вырасти до 40%. Минимальный уровень озеленения зафиксирован на отметке от 10 до 15%.