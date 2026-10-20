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В Самаре введут доходный ценз для ветеранских выплат на ремонт жилья

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В Самаре введут доходный ценз для ветеранских выплат на ремонт жилья

С 1 января в Самаре начнут действовать новые правила получения единовременной социальной выплаты на ремонт жилья для ветеранов. Теперь деньги смогут получить только те, чей доход на каждого члена семьи не превышает двукратной величины прожиточного минимума в регионе. Также утверждены новые формы заявления и согласия на обработку персональных данных. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации Самары.

«В целях оптимизации предоставления данной меры дополнительной социальной поддержки», — говорится в документе.

Выплату, как и раньше, смогут получить инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, вдовы погибших участников войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и ветераны боевых действий. Но теперь при обращении нужно подтвердить доход. В состав семьи включают заявителя, супруга, несовершеннолетних детей и детей до 23 лет, если они учатся очно. Заявления на выплату будут принимать до 30 апреля и до 15 июня. Списки получателей сформируют до 15 мая и до 25 июня соответственно.

Постановление вступит в силу 1 января. Документ также обновляет формы заявлений и порядок подачи документов, пишет Самара-КП.

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