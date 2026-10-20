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Молодежь Самарской области приглашают поделиться историей о старте карьеры и выиграть путешествие на Камчатку

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Молодежь Самарской области приглашают поделиться историей о старте карьеры и выиграть путешествие на Камчатку

Проект «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявляет о старте всероссийского марафона «Стажерские байки», посвященного первым шагам на профессиональном пути. Студенты и молодые специалисты Самарской области могут рассказать о своем опыте стажировок, первых собеседованиях, неожиданных ситуациях на работе и карьерных достижениях. Авторы лучших историй получат возможность отправиться в путешествие на Камчатку.

Марафон «Стажерские байки» призван показать, что путь к профессиональным достижениям далеко не всегда бывает прямым. Участники могут самостоятельно выбрать тему и формат рассказа, поделившись своими первыми победами и практикой преодоления трудностей. Присоединиться к марафону «Стажерские байки» можно до 16 ноября 2026 года.

«Когда мы говорим о начале карьеры, чаще всего вспоминаем успешные собеседования, первые достижения и предложения о работе. Однако за каждым таким результатом стоит множество небольших историй: неожиданные знакомства, нестандартные решения, курьезные ситуации и даже ошибки, которые со временем превращаются в ценный опыт. Нам важно, чтобы молодые люди не боялись рассказывать об этом открыто. Зачастую именно чужой опыт помогает решиться на первый шаг, попробовать себя в новой профессии или откликнуться на интересную вакансию. Марафон «Стажерские байки» поможет сформировать сообщество, в котором молодые специалисты смогут узнавать себя в историях друг друга, находить поддержку и вдохновение. И самое главное увидеть, что не существует единственного правильного сценария построения карьеры, а у каждого есть возможность найти собственный путь», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.

Для участия в марафоне необходимо опубликовать короткий видеоролик с собственной историей в социальных сетях, добавить хештеги #РоссияСтранаВозможностей, #Профразвитие и #СтажерскиеБайки, а затем передать эстафету друзьям или коллегам. Каждая публикация сможет стать началом новой цепочки, объединяющей молодых специалистов из разных регионов России. Главное условие – история должна быть связана с работой, стажировкой или профессиональным развитием.

Важной частью марафона станет конкурс карьерных историй. Организаторы определят победителей в двух номинациях: «Лучшая байка» и «Лучшая байка среди блогеров» (участников, зарегистрированных в профильном реестре, с аудиторией более 10 тысяч подписчиков). Победителей выберут эксперты проектов и креативного агентства по пяти критериям: искренность и оригинальность истории, связь с темой конкурса, полезность и вдохновляющий эффект, качество подачи, а также соответствие ценностям проекта. Главным призом станет путешествие на Камчатку, которое состоится в ноябре 2026 года.

Всероссийский марафон «Стажерские байки» проводится проектом «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с креативным агентством «Почва». Марафон приурочен к выходу одноименного проекта, созданного при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Присоединиться к Всероссийскому проекту «Профразвитие» и получить первый опыт работы могут студенты и молодые специалисты из любого региона России. После регистрации на сайте профразвивайся.рф они могут подобрать стажировку или вакансию, получить индивидуальные рекомендации, воспользоваться образовательными материалами и карьерными консультациями. «Профразвитие» проводит в регионах встречи с работодателями и практические мероприятия, на которых участники знакомятся с работой компаний и пробуют себя в решении реальных задач. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

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