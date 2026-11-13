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Стало известно, что самарцы планируют купить в сезон распродаж

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Стало известно, что самарцы планируют купить в сезон распродаж

Больше трети самарцев идут на распродажи за компанию с друзьями и близкими.

Ювелирная сеть SUNLIGHT опросила более 1200 россиян старше 18 лет из 17 крупных городов России и выяснила, что самарцы планируют купить в сезон распродаж и сколько готовы потратить. Больше трети самарцев (38%) с удовольствием присоединяются к покупкам за компанию с друзьями и близкими: это самый высокий показатель среди 17 городов (по стране 17%). Три четверти жителей Самары (75%) готовы купить в «Черную пятницу», как только увидят хорошую скидку (по стране 53%).

Чаще всего самарцы рассматривают товары для дома, мебель и интерьер (35%, по стране 22%). Перед крупными покупками 40% горожан сверяют цены (по стране 26%).

Средний бюджет самарцев на распродажи составил 29,0 тысячи рублей, это восьмое место среди 17 городов (в среднем по выборке 28,2 тысячи). Каждый четвертый участник распродаж (26%) закладывает от 30 до 70 тысяч рублей.

Интересно, что каждый четвертый самарец (25%) всегда покупает новогодние подарки на ноябрьских распродажах (по стране 16%), а 10% специально ждали «Черной пятницы», чтобы купить украшение для себя.

Теги: Опрос

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