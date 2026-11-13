Кадровый центр «Работа России» помогает жителям Самарской области бесплатно повышать квалификацию и осваивать новые направления. Благодаря национальному проекту «Кадры» преподаватели, специалисты и все желающие могут пройти обучение и получить сертификат. История Ольги Юрьевны Копши из Тольятти – пример того, как опытный педагог не боится учиться новому и идет в ногу со временем.

Ольга Юрьевна Копша – кандидат педагогических наук, доцент. Она работает в Тольяттинском государственном университете, в Институте цифровых технологий. За время преподавания в университете она подготовила не одно поколение студентов, но современный мир требует постоянного обновления знаний. В 2025 году Ольга Юрьевна прошла курс «Искусственный интеллект в прикладных и научных исследованиях».

«В рамках профессиональных обязательств нужно проходить курсы повышения квалификации. Кадровый центр «Работа России» дает возможность пройти обучение с получением сертификата. В нашем университете появилось новое направление, связанное с искусственным интеллектом. Я осваивала новую программу, чтобы вести предметы и помогать магистрантам и аспирантам в написании научных и исследовательских работ», – рассказала Ольга Юрьевна.

По ее словам, преподаватели учатся всю жизнь. И даже с большим опытом работы новые технологии могут оказаться неизведанной темой. Особенно когда речь идет о таких быстро развивающихся направлениях, как искусственный интеллект.

Курс дал ей не только новые компетенции, но и уверенность в том, что она сможет передать знания студентам. Сегодня Ольга Юрьевна применяет полученные навыки в работе: помогает магистрантам и аспирантам осваивать современные инструменты для научных исследований, консультирует по вопросам применения искусственного интеллекта в прикладных задачах.

Обучение в рамках национального проекта «Кадры» доступно разным категориям граждан. Узнать об этом подробнее можно на сайте «Работа России».