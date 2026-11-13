Почти каждый десятый россиянин регулярно спит на работе

Почти две трети россиян хотя бы раз засыпали на работе, а 70% пытались скрыть сонливость, делая вид, что работают или внимательно слушают собеседника. При этом половина респондентов искала уединенное место, чтобы вздремнуть в рабочее время. Об этом свидетельствуют данные экспертов бренда ORMATEK, с которыми ознакомились 13 ноября «Известия».

Хотя бы однажды засыпали или ненадолго проваливались в сон в рабочее время 63% респондентов, у 52% такое случалось несколько раз, а 8% признались, что это происходит с ними регулярно. Более четверти респондентов (27%) не засыпали, но испытывали сильную сонливость, и только 10% не сталкивались с такими проблемами.

Чаще всего желание поспать появляется после обеда — об этом рассказали 60% респондентов. Во время монотонной работы за компьютером или с документами сонливость замечают 57%, в перерывах — 38%, ближе к концу дня — 35%. На совещаниях сонливость испытывают 10%, во время онлайн-созвонов и выполнения задач, требующих повышенной концентрации, — по 2%.

Причины такого состояния россияне связывают не только с рабочими обстоятельствами, но и с режимом. Среди основных причин, которые мешают высыпаться, респонденты назвали необходимость рано вставать (60%), поздний отход ко сну из-за работы или домашних дел (42%) и недостаток ночного отдыха (32%). Треть опрошенных устает из-за высокой нагрузки, 25% — из-за монотонности задач. Еще 10% засыпают вечером на диване или в кресле, что, по их словам, сбивает режим.

При этом многие предпочитают не показывать, что борются со сном. Семь из десяти респондентов хотя бы раз делали вид, что внимательно слушают собеседника, но на самом деле боролись с сонливостью. Причем 13% делают это регулярно. Кроме того, 15% испытывали сонливость, но пытались ее маскировать другими способами. При этом 5% прямо заявили, что не скрывают желания поспать.