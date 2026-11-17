17 ноября в 10:29 на 1026 километре трассы М5 Урал произошло дорожно-транспортное происшествие.

Оперативно на место вызова выехал дежурный караул 151-й Части 41-го отряда филиала ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии было установлено, что произошло попутное столкновение легкового автомобиля Nissan Qashqai и грузового автомобиля КАМАЗ.

К сожалению, есть пострадавший, госпитализирован в медицинское учреждение.

В ходе аварийно-спасательных работ наши специалисты отключили аккумуляторные батареи, провели сбор информации, стабилизировали транспортные средства, сообщает пресс-служба облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» .

Фото: пресс-служба облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»