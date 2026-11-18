Эта статья — та самая «бумажка в бардачке и на холодильнике», которую мы обещали ещё в «Госуслугах-навигаторе». Здесь собраны номера, которые нужен не каждый день, но в нужный момент нужны немедленно: скорая, газ, прорыв трубы, эвакуация машины, потеря паспорта, заблокированная карта. Сохраните страницу или распечатайте таблицы — в панике искать телефоны в интернете не самое приятное занятие.
Таблица 1. Экстренные службы (работают круглосуточно, без сим-карты и денег на счёте)
|Служба
|Номер
|Единая служба спасения (скорая, полиция, пожарные, ГИБДД — с одного номера)
|112
|Скорая помощь
|103
|Пожарная охрана
|101
|Полиция
|102
|Газовая служба
|104
|Телефон доверия МВД
|8 (800) 200-02-90
112 принимает звонки даже с телефона без сим-карты и при нулевом балансе — этим пользуйтесь, если что-то случилось в дороге. Единая линия 112 в Самаре работает стабильно: оператор сам переключает на нужную службу и передаёт адрес.
Таблица 2. ЖКХ и коммунальные аварии
|Ситуация
|Куда звонить
|Любая коммунальная авария (прорыв трубы, нет отопления, света, воды, запах газа в подъезде)
|Единая дежурно-диспетчерская служба города: 727-17-20
|Газовая авария / запах газа
|104 (или 112)
|Аварии тепловых сетей («Т Плюс» — теплотрассы)
|8 (846) 266-02-03
|Управляющая компания вашего дома
|Номер на квитанции; если не отвечают — сразу 727-17-20
|Включение/отключение электроэнергии
|Диспетчерская сетевой организации — через 727-17-20
Правило коммуналки: звонить по цепочке «УК → 727-17-20 → жалоба в ГЖИ». Если прорвало трубу — сразу перекройте вводный кран (обычно в санузле или на лестничной клетке) и обесточьте намокшие розетки. Затопили соседей — не стелите пол, а сначала сфотографируйте и пригласите соседа зафиксировать ущерб: это работает в обе стороны.
Таблица 3. Транспорт и дороги
|Ситуация
|Куда
|ДТП (есть пострадавшие, спор об обстоятельствах)
|112
|Дежурная часть полка ДПС ГИБДД Самары
|373-79-33, 951-91-21
|Эвакуация авто, штрафстоянка
|112 — скажут, куда увезли; подробности в карточке «Парковки, штрафы, эвакуация»
|Застряли в лифте
|Номер УК (на двери кабины обычно есть), диспетчерская — через 727-17-20
|Ямы и разрушения на дорогах
|ГИБДД — 373-79-33; жалоба на УК за ненадлежащее содержание двора
Таблица 4. Госуслуги и документы
|Ситуация
|Куда
|Потерян паспорт
|Заявление в полицию (102/112) → Госуслуги или МВД для нового паспорта. Госсбор при утере — не платится
|Утеряны права, СТС, ПТС
|Восстановление через Госуслуги; СТС и ПТС — в МРЭО (Алма-Атинская, 28А)
|СНИЛС, полис ОМС, СТС, права — утеряны все сразу
|Сначала полиция (чтобы никто не оформил кредит), затем МФЦ: 205-78-23
|Подозрение на мошенничество / «вывод денег с карты»
|Минцифры области: 204-70-33 — горячая линия по компьютерным злоупотреблениям; плюс блокировка карты через приложение банка
|Полиция уже «не возвращает деньги»
|Жалоба через Госуслуги или прокуратуру — но сначала заявление, потом обжалование
Таблица 5. Здоровье и лекарства
|Ситуация
|Куда
|Скорая, сердечный приступ, подозрение на инсульт
|103 или 112
|Дежурная аптека ночью
|Ротации меняются; текущий список — на сайте аптек («Вита», «Аптека 36,6», «Здоровый человек»)
|Горячая линия Минздрава региона
|8 (846) 333-49-42
|Отравление, нужда в антидоте
|103 — оператор подскажет ближайший токсикологический центр
|Психологическая помощь (экстренная)
|8 (800) 2000-122 (детский телефон доверия), 8-800-555-55-55 (Фонд «Врачи для мира»)
Таблица 6. Бытовые и «тихие» ЧС
|Ситуация
|Куда
|Пропала собака / агрессивное животное
|Служба отлова — через 727-17-20; агрессивная собака — 112
|Бродячие животные (двор, подъезд)
|Заявление в администрацию района или 727-17-20
|Незаконное строение, стихийная свалка
|Росприроднадзор через Госуслуги, дублируйте в администрацию района
|Неправильно припаркованное авто мешает въезду во двор
|Сначала 727-17-20 (оформить как препятствие), затем ГИБДД
|Запах газа в подъезде
|Не звонить с подъезда — уходите на улицу и звоните 104 с открытой территории; не включайте свет и не пользуйтесь кнопками домофона
Алгоритмы действий: «как не потерять голову»
Прорыв трубы / затопление
- Перекрыть воду (вводной кран — санузел или лестничная клетка).
- Обесточить намокшие розетки (автомат в электрощитке).
- Позвонить в УК; если не отвечают — 727-17-20.
- Сфотографировать ущерб (свои вещи и чужие стены) до уборки воды.
- Не подписывать акт до осмотра.
Пожар
- 101 / 112. Если площадь мала и есть огнетушитель — гасите, но только если выход за спиной свободен.
- Не открывайте окно — приток воздуха усиливает огонь.
- Уходите по нижним этажам, не лифтом; при дыме — ползите, дышите через мокрую ткань.
- Сообщите соседям и постарайтесь вывести детей.
Запах газа
- Перекройте вентиль на трубе (под плитой).
- Откройте окна, не включайте свет, не звоните из квартиры.
- Покиньте квартиру, поднимитесь по лестнице на улицу.
- 104 — с улицы.
Потеря телефона и банковской карты
- Заблокировать карту немедленно через приложение банка или горячую линию банка (номер — на сайте, он и в СМС-уведомлениях банка).
- Если телефон с платёжными картами — заблокировать карточки дистанционно (у Сбера, ВТБ, Т-Банка, Альфы это делается в приложении или по звонку даже без телефона).
- Заявление в полицию о краже, если это кража; для страховой фиксации — протокол обязателен.
- SIM-карту восстановить у оператора; номера Госуслуг и банков перекинуть на новый телефон.
Эвакуация из-за пожара / аварии
Правило «три выхода»: перед выходом из дома — один взгляд на окно (где мы находимся), один — на часы (сколько времени мы здесь), один — на дверь (не заблокирована ли). Дальше — по факту: не возвращаться за вещами, докладывать диспетчеру 112 о количестве людей в квартире, ждать эвакуации на пути, где нет дыма.
Сохранить и распечатать
Краткий лист, который можно распечатать и положить в бардачок или на холодильник:
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