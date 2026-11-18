Эта статья — та самая «бумажка в бардачке и на холодильнике», которую мы обещали ещё в «Госуслугах-навигаторе». Здесь собраны номера, которые нужен не каждый день, но в нужный момент нужны немедленно: скорая, газ, прорыв трубы, эвакуация машины, потеря паспорта, заблокированная карта. Сохраните страницу или распечатайте таблицы — в панике искать телефоны в интернете не самое приятное занятие.

Таблица 1. Экстренные службы (работают круглосуточно, без сим-карты и денег на счёте)

Служба Номер Единая служба спасения (скорая, полиция, пожарные, ГИБДД — с одного номера) 112 Скорая помощь 103 Пожарная охрана 101 Полиция 102 Газовая служба 104 Телефон доверия МВД 8 (800) 200-02-90

112 принимает звонки даже с телефона без сим-карты и при нулевом балансе — этим пользуйтесь, если что-то случилось в дороге. Единая линия 112 в Самаре работает стабильно: оператор сам переключает на нужную службу и передаёт адрес.

Таблица 2. ЖКХ и коммунальные аварии

Ситуация Куда звонить Любая коммунальная авария (прорыв трубы, нет отопления, света, воды, запах газа в подъезде) Единая дежурно-диспетчерская служба города: 727-17-20 Газовая авария / запах газа 104 (или 112) Аварии тепловых сетей («Т Плюс» — теплотрассы) 8 (846) 266-02-03 Управляющая компания вашего дома Номер на квитанции; если не отвечают — сразу 727-17-20 Включение/отключение электроэнергии Диспетчерская сетевой организации — через 727-17-20

Правило коммуналки: звонить по цепочке «УК → 727-17-20 → жалоба в ГЖИ». Если прорвало трубу — сразу перекройте вводный кран (обычно в санузле или на лестничной клетке) и обесточьте намокшие розетки. Затопили соседей — не стелите пол, а сначала сфотографируйте и пригласите соседа зафиксировать ущерб: это работает в обе стороны.

Таблица 3. Транспорт и дороги

Ситуация Куда ДТП (есть пострадавшие, спор об обстоятельствах) 112 Дежурная часть полка ДПС ГИБДД Самары 373-79-33, 951-91-21 Эвакуация авто, штрафстоянка 112 — скажут, куда увезли; подробности в карточке «Парковки, штрафы, эвакуация» Застряли в лифте Номер УК (на двери кабины обычно есть), диспетчерская — через 727-17-20 Ямы и разрушения на дорогах ГИБДД — 373-79-33; жалоба на УК за ненадлежащее содержание двора

Таблица 4. Госуслуги и документы

Ситуация Куда Потерян паспорт Заявление в полицию (102/112) → Госуслуги или МВД для нового паспорта. Госсбор при утере — не платится Утеряны права, СТС, ПТС Восстановление через Госуслуги; СТС и ПТС — в МРЭО (Алма-Атинская, 28А) СНИЛС, полис ОМС, СТС, права — утеряны все сразу Сначала полиция (чтобы никто не оформил кредит), затем МФЦ: 205-78-23 Подозрение на мошенничество / «вывод денег с карты» Минцифры области: 204-70-33 — горячая линия по компьютерным злоупотреблениям; плюс блокировка карты через приложение банка Полиция уже «не возвращает деньги» Жалоба через Госуслуги или прокуратуру — но сначала заявление, потом обжалование

Таблица 5. Здоровье и лекарства

Ситуация Куда Скорая, сердечный приступ, подозрение на инсульт 103 или 112 Дежурная аптека ночью Ротации меняются; текущий список — на сайте аптек («Вита», «Аптека 36,6», «Здоровый человек») Горячая линия Минздрава региона 8 (846) 333-49-42 Отравление, нужда в антидоте 103 — оператор подскажет ближайший токсикологический центр Психологическая помощь (экстренная) 8 (800) 2000-122 (детский телефон доверия), 8-800-555-55-55 (Фонд «Врачи для мира»)

Таблица 6. Бытовые и «тихие» ЧС

Ситуация Куда Пропала собака / агрессивное животное Служба отлова — через 727-17-20; агрессивная собака — 112 Бродячие животные (двор, подъезд) Заявление в администрацию района или 727-17-20 Незаконное строение, стихийная свалка Росприроднадзор через Госуслуги, дублируйте в администрацию района Неправильно припаркованное авто мешает въезду во двор Сначала 727-17-20 (оформить как препятствие), затем ГИБДД Запах газа в подъезде Не звонить с подъезда — уходите на улицу и звоните 104 с открытой территории; не включайте свет и не пользуйтесь кнопками домофона

Алгоритмы действий: «как не потерять голову»

Прорыв трубы / затопление

Перекрыть воду (вводной кран — санузел или лестничная клетка). Обесточить намокшие розетки (автомат в электрощитке). Позвонить в УК; если не отвечают — 727-17-20. Сфотографировать ущерб (свои вещи и чужие стены) до уборки воды. Не подписывать акт до осмотра.

Пожар

101 / 112. Если площадь мала и есть огнетушитель — гасите, но только если выход за спиной свободен. Не открывайте окно — приток воздуха усиливает огонь. Уходите по нижним этажам, не лифтом; при дыме — ползите, дышите через мокрую ткань. Сообщите соседям и постарайтесь вывести детей.

Запах газа

Перекройте вентиль на трубе (под плитой). Откройте окна, не включайте свет, не звоните из квартиры. Покиньте квартиру, поднимитесь по лестнице на улицу. 104 — с улицы.

Потеря телефона и банковской карты

Заблокировать карту немедленно через приложение банка или горячую линию банка (номер — на сайте, он и в СМС-уведомлениях банка). Если телефон с платёжными картами — заблокировать карточки дистанционно (у Сбера, ВТБ, Т-Банка, Альфы это делается в приложении или по звонку даже без телефона). Заявление в полицию о краже, если это кража; для страховой фиксации — протокол обязателен. SIM-карту восстановить у оператора; номера Госуслуг и банков перекинуть на новый телефон.

Эвакуация из-за пожара / аварии

Правило «три выхода»: перед выходом из дома — один взгляд на окно (где мы находимся), один — на часы (сколько времени мы здесь), один — на дверь (не заблокирована ли). Дальше — по факту: не возвращаться за вещами, докладывать диспетчеру 112 о количестве людей в квартире, ждать эвакуации на пути, где нет дыма.

Сохранить и распечатать

Краткий лист, который можно распечатать и положить в бардачок или на холодильник:

Полезные ссылки

«Парковки, штрафы, эвакуация»

«Терапевты Самары»

«Как ездить по Самаре»

«Льготы без статуса»

«Куда пойти»