Ноябрь в Самаре — месяц, который обычно ругают: серо, сыро, закат в полпятого, навигация закрыта, пляжи засыпаны. Но у несезона есть и обратная сторона: музеи без очередей, театральный сезон в разгаре, самые дешёвые цены года на гостиницы и загородный отдых — а к середине декабря город начинает превращаться в новогоднюю декорацию, и площадь Куйбышева становится главной сценой области. Эта карточка — план на два «скучных» месяца: что открыть в ноябре, чем жить в декабре и как не замёрзнуть в процессе.

Философия несезона: три правила ноября

Планируйте светлое время. Закат около 16:30 — все видовые точки («Вертолётка», Пушкинский сквер) — до четырёх дня; вечером — музеи, театры, антикафе. Ноябрь — месяц низких цен. Гостиницы в межсезонье отдают четвёрки по цене «троек», загородные комплексы сдают премиум-дома за половину летнего тарифа, а в глэмпингах с панорамными окнами в это время тише, чем когда-либо. С середины декабря — уже сезон. Главный новогодний комплекс открывается 27 декабря, катки — раньше. Планируя декабрь, помните: в новогодние каникулы всё аншлагом, а вот 1–15 декабря — окно, когда и ёлку поставили, и людей ещё нет.

Катки: карта зимы

Открытые площадки в парках заливают обычно после 20 декабря, крытые работают круглый год. Данные по ценам — прошлый сезон; сценарий 2026/27 ожидается схожим, перед визитом сверяйте.

Каток Где Вход Прокат Набережная (Волжский пр., 12, у ЦСКА) центр бесплатно, круглосуточно кроме пн можно со своими коньками Площадь Куйбышева у оперного театра бесплатно 300 ₽ Площадь Славы (Молодогвардейская, 210) Безымянка бесплатно, 11:00–23:00 300/200 ₽ Парк Гагарина, Дружбы, 50-летия Октября, Победы районы города бесплатно 300 ₽ взр. / 100 ₽ дети; студентам 200 ₽ ТЦ «Мега» (Московское ш., 24-й км) по сеансам, 10:00–22:00 350/250 ₽ 250 ₽ Ice City в «Аврора Молл»(Аэродромная, 47А) круглогодичный от 600 ₽ 300 ₽ ДС им. Высоцкого (Молодогвардейская, 222) крытый 330 ₽ только свои коньки СК «Орбита» (Ново-Вокзальная, 70А) выходные 400/250 ₽ — ФСК «Ипподром-Арена» (Кирова, 320А) сб 20:30–22:00 550 ₽ — У «Солидарность Самара Арена»(Демократическая, 57) ежедневно 10:00–22:00 бесплатно —

Самый атмосферный — каток на набережной: со своими коньками бесплатно, под открытым небом, рядом Волга. Самый доступный для новичков — парки (Дружба, Гагарина): там же заточка и «помогалки» для детей.

Площадь Куйбышева: главный новогодний комплекс Поволжья

С 27 декабря и до 11 января площадь превращается в зимний город:

главная ёлка — 25 метров , вокруг две 11-метровые и четыре 7-метровые ели, всего семь;

, вокруг две 11-метровые и четыре 7-метровые ели, всего семь; усадьба Деда Мороза — ежедневно 12:00–20:30, вход бесплатный группами по 15–20 человек;

— ежедневно 12:00–20:30, вход бесплатный группами по 15–20 человек; сад ледяных скульптур , фотозоны с героями сказок, светящиеся «шишки» и белки;

, фотозоны с героями сказок, светящиеся «шишки» и белки; три катка (общий, хоккейный и детский) плюс большая деревянная горка для «ватрушек»;

(общий, хоккейный и детский) плюс большая деревянная горка для «ватрушек»; показательные выступления федерации фигурного катания — 27 декабря, 4 и 8 января;

в новогоднюю ночь — концертная программа самарских артистов с 22:00 до 3:00, трансляция и салют; в прошлые годы метро и наземный транспорт в ночь на 1 января возили бесплатно.

Добираться — автобусами 2, 23, 24, 34, 41, 47, 53, 61, трамваями 3, 5, 16, 20, 22 до площади Куйбышева. До 27 декабря на площади идёт монтаж — зато уже можно прийти на открытие без толпы.

Новогодние ярмарки: подарки от мастеров

Сезон маркетов сжимается в две декады декабря — это лучший шанс купить подарки без电商-суеты:

Ярмарка в Доме архитектора (Вилоновская, 10), 12–14 декабря: керамика, живопись и ёлочные игрушки ручной работы от самарских архитекторов и художников;

(Вилоновская, 10), 12–14 декабря: керамика, живопись и ёлочные игрушки ручной работы от самарских архитекторов и художников; Новогодний маркет «Три синих трамвая» в баре «Кутёж» (Куйбышева, 78), 13–14 декабря: апсайкл-одежда, винтажная бижутерия, свечи;

в баре «Кутёж» (Куйбышева, 78), 13–14 декабря: апсайкл-одежда, винтажная бижутерия, свечи; Ярмарка народных промыслов на площади Куйбышева , 23–31 декабря: сувениры и продукты к столу — в одной связке с ёлкой и катком;

, 23–31 декабря: сувениры и продукты к столу — в одной связке с ёлкой и катком; плюс тематические маркеты — в прошлые сезоны ходили и «поттеровские» ярмарки; следите за анонсами ТИЦ области.

Афиша декабря: главное

Декабрь — самый плотный месяц сезона: новогодние программы, ледовые шоу и приезды артистов. Ориентиры по площадкам: Классика:

«Щелкунчик» в театре оперы и балета — в декабре–феврале, от 1 900 ₽; seasonal must в сезон;

«Опера-Гала» в филармонии — 27 декабря, от 1 500 ₽;

Хор Сретенского монастыря — 8 декабря, МТС Live Холл, от 3 500 ₽;

Органное Рождество в рамках фестиваля «Королевские аудиенции» — 15 декабря, японская органистка Мио Курияма, от 800 ₽;

«В джазе только девушки» — мюзикл в филармонии, 10 декабря, от 1 800 ₽.

Шоу и ледовые программы:

Ледовое шоу Петра Чернышева «Белоснежка» — 19 декабря, ДС им. Высоцкого, от 1 300 ₽;

«Щелкунчик и Мышиный король» Ильи Авербуха — 30 декабря, от 1 200–1 600 ₽;

«Белоснежный бал» Иоганна Штрауса (Concord Orchestra) — 26 декабря, от 1 900 ₽;

оркестр Cagmo: Симфония Майкла Джексона при свечах — 9 декабря, от 1 900 ₽; «3000 свечей» — 15 декабря в МТС Live Холле.

Театр и комедии: «Мастер и Маргарита» с Сергеем Астаховым (2 декабря, Дом офицеров), «Ladies' Night» в театре драмы (2 и 16 декабря, от 400 ₽ — отличная цена по Пушкинской карте), «Боинг-Боинг» (18 декабря), «Отдам бывшего в хорошие руки» (27 декабря).

Концерты: ЛСП (26 декабря, МТЛ Арена, от 3 000 ₽), Чиж & Co (11 декабря, Максимилианс), Mr. Credo (8 декабря), Ева Власова (14 декабря), ПАПИН ОЛИМПОС (14 декабря, «Сигнал»).

Детям: мюзикл «Буратино» (24 декабря, МТС Live Холл, от 600 ₽), «Робопарк» в ТРК «Эль Рио» — до 13 декабря, от 849 ₽; парк альпак «Симба» — до 31 декабря.

Выставки: «Идите по моему следу» в «Виктории» — живопись до 13 февраля; три интерактивные выставки Нади Ковбы в ЗИМ-галерее («8 комнат», «Путь», «Тишина») — до 31 декабря, от 1 000 ₽.

Мюзиклы, стендап и детские постановки идут и в Доме офицеров, и в филармонии — при бронировании не забывайте про «Пушкинскую карту» для 14–22 лет: «Ladies' Night» и «Полёт над гнездом кукушки» — как раз из категории «от 400 ₽».

Как греться: антикафе, термы, бани

Тайм-кафе : «Чукотка» (5,0 на картах, с котиками — можно даже забрать домой), Bonnie&Clyde (Безымянка, PS5 и VR), «На Расслабоне» (Советской Армии, 120), save point DUNGEON (Полевая, 72; Московское шоссе 43/47 — до 2–3 ночи), W.S.game (Балаковская, 6А — круглосуточно). Формат простой: платите за минуту (150–250 ₽/час), печенье-чай-настолки включены.

: «Чукотка» (5,0 на картах, с котиками — можно даже забрать домой), Bonnie&Clyde (Безымянка, PS5 и VR), «На Расслабоне» (Советской Армии, 120), save point DUNGEON (Полевая, 72; Московское шоссе 43/47 — до 2–3 ночи), W.S.game (Балаковская, 6А — круглосуточно). Формат простой: платите за минуту (150–250 ₽/час), печенье-чай-настолки включены. Самарские термы (Московское шоссе, 18-й км, в LETOUT) — большой банно-оздоровительный комплекс: бани, паровые, бассейны; открыт недавно, из центра — на машине или такси. Более бюджетная альтернатива — термальный комплекс в Новокуйбышевске (Суворова, 2), 30 минут от центра.

(Московское шоссе, 18-й км, в LETOUT) — большой банно-оздоровительный комплекс: бани, паровые, бассейны; открыт недавно, из центра — на машине или такси. Более бюджетная альтернатива — термальный комплекс в Новокуйбышевске (Суворова, 2), 30 минут от центра. Музеи как «грелка»: Музей модерна (вт–вс), «Виктория», Третьяковка в фабрике-кухне — подробные графики в карточке «Маршруты выходного дня».

Плюсы несезона: чем ещё заняться

Театр в разгар сезона : «Гамлет» и юбилейные вечера драмтеатра, абонементы филармонии — билеты дешевле, чем в январе, и есть выбор мест.

: «Гамлет» и юбилейные вечера драмтеатра, абонементы филармонии — билеты дешевле, чем в январе, и есть выбор мест. Дешёвые гостиницы и загородные дома : ноябрь (кроме праздничных дат) — минимальные тарифы года; у «Волжского утёса» ноябрьский тариф почти вдвое ниже январского.

: ноябрь (кроме праздничных дат) — минимальные тарифы года; у «Волжского утёса» ноябрьский тариф почти вдвое ниже январского. Прогулки без толп : набережная, Струковский сад, «Вертолётка» — вид на туманный Волге лучше всего именно осенью; замок Гарибальди и Ширяево — без сезонного трафика.

: набережная, Струковский сад, «Вертолётка» — вид на туманный Волге лучше всего именно осенью; замок Гарибальди и Ширяево — без сезонного трафика. Санатории и глэмпинги: межсезонье — лучшее время для курсов лечения и «тихих» куполов (детали — в карточке «Отдых в области»).

Частые вопросы

«Ноябрь — совсем ничего не открывается?» Не совсем: все крытые развлекательные площадки и музеи работают круглый год, а открытые катки заливают с конца ноября — начала декабря. Единственное «закрыто» — навигация по Волге и летние веранды.

«Когда лучше всего прийти к главной ёлке?» Оптимально — 27–29 декабря, до 31-го: комплекс уже работает в полную силу, но поток ещё спокойный. В Новогоднюю ночь на площадь стоит идти только с «выходом в 3:00» — транспорт в городе встречает праздник бесплатно, но возвращаться лучше заранее.

«Что делать с маленькими детьми в слякоть?» Три опоры декабря: «Робопарк» (до 13 декабря), мюзикл «Буратино» (24 декабря) и ледовые шоу 19 и 30 декабря — плюс «Галилео» и «Зелёнка» из карточки про детей.

«Где купить подарки без маркетплейсов?» Ярмарки в Доме архитектора (12–14 декабря) и «Три синих трамвая» (13–14 декабря) — самый «авторский» вариант; ярмарка на площади Куйбышева (23–31 декабря) — самый «народный».

«А если пойдёт снег — куда?» На каток: чем раньше откроют открытые площадки, тем лучше качество льда. И на «Вертолётку» — заснеженные Жигули с 120 метров смотрятся лучше, чем летом.

Полезные ссылки

«Куда пойти в Самаре»: (маршруты там — катализатор здесь) - «Маршруты выходного дня» (музеи и видовые точки), «Отдых в области» (загородные базы и глэмпинги в межсезонье), «Образование после школы» (Пушкинская карта — билеты «от 400 ₽»), «Гостиницы» (дешёвые тарифы ноября).