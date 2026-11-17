Самара — редкий город, где «куда пойти» работает в любую погоду: четырёхкилометровая набережная Волги, самый высокий ж/д вокзал Европы, бункер Сталина на глубине 37 метров и настоящая ракета «Союз» посреди проспекта. Эта карточка — продолжение серии про город: в «Гостиницах» мы объясняли, где жить, здесь — куда идти и как собрать день так, чтобы не тратить его на переезды. Все цены и графики — на ноябрь 2026 года.

Сначала — правила ноября

Закат в Самаре в конце ноября — около 16:30. Все видовые точки («Вертолётка», Пушкинский сквер, набережная) планируйте на светлое время: подъём на закат смотрите не позже 16:00.

Все видовые точки («Вертолётка», Пушкинский сквер, набережная) планируйте на светлое время: подъём на закат смотрите не позже 16:00. Речная навигация закрыта : теплоходы до Ширяево ходят с мая по конец октября — речные маршруты оставьте на лето, осенью Ширяево доступно только по земле (маршрут «За Волгой» ниже).

: теплоходы до Ширяево ходят с мая по конец октября — речные маршруты оставьте на лето, осенью Ширяево доступно только по земле (маршрут «За Волгой» ниже). Пляжи, фонтаны и часть набережной засыпаны до весны — зато зимняя набережная пустая, тихая и с виду на Жигулёвские горы, которые в морозы красиво «парят» туманом над рекой.

— зато зимняя набережная пустая, тихая и с виду на Жигулёвские горы, которые в морозы красиво «парят» туманом над рекой. Музеи любят будни: часть точек работает по субботам ограниченно — проверяйте перед выходными (все графики — в маршрутах).

Маршрут 1. Классический центр за один день

Пешая классика, которую гиды называют «маршрутом трёх площадей»: площадь Революции → пешеходная Ленинградская → площадь Чапаева → площадь Куйбышева. Так за один день закрываются история, архитектура и Волга — без единого переезда.

Ленинградская улица (1–1,5 часа). «Самарский Арбат»: пешеходная часть с купеческими и доходными домами, сувенирными лавками и пятиметровым памятником Дяде Стёпе. По пути — Вознесенский собор и лучшие фасады дореволюционной Самары. Бункер Сталина (1 час, бронировать заранее). Построен в 1942 году как запасной штаб Верховного главнокомандующего: глубина 37 метров — «12 этажей вниз», конструкция скопирована со станции московского метро «Аэропорт». Сталин здесь так и не побывал, но кабинет, зал заседаний на 115 человек и бронированный туннель сохранились в рабочем состоянии. Билет с экскурсией — 600 ₽ взрослый, 300 ₽ детский, оплата только наличными. Только с экскурсией, в группу записываются заранее: +7 (846) 333-35-71. Площадь Чапаева и театр драмы (30 минут). Красно-белый терем с «кокошниками» из белого камня — первый профессиональный театр Поволжья (1851 год) и монумент комдиву с памятником Милитрисе Кирбитьевне — любимая «загадка» туристов. Струковский сад и старая набережная (1 час). Старейший парк города (середина XIX века) на возвышении над Волгой: аллеи, фонтаны и вид на реку. К вечеру — подсветка. Закат в Пушкинском сквере — одна из лучших смотровых города: сверху как на ладони Иверский монастырь, корпуса Жигулёвского пивзавода и Волга. Затем ужин на набережной или в пешеходной зоне.

Бюджет маршрута: 600 ₽ (бункер) + 300–500 ₽ (музей, если добавить) + обед — итого от 1 500–2 500 ₽ на человека.

Музей модерна (особняк Курлиной)

Если маршрут смещаете на второй день или добавляете к центру — особняк Курлиной стоит этого: купеческий дом начала XX века, «штаб анархистов», контрразведка КОМУЧа и посольство Швеции во времена запасной столицы — всё это одно здание. Билеты 200–350 ₽, аудиогид входит. Работает вт–вс с 10:00 (четверг — до 21:00, понедельник — выходной); при той же экспозиции открыт детский музей «Зелёнка» — интерактивные «миры» для детей (билеты 100–150 ₽).

Музей модерна

Маршрут 2. Космос и панорамы

Площадь Славы и Монумент Славы (40 минут). 20-метровый монумент в память о штурмовиках Ил-2, которые строили в тылу. С обзорной площадки — Волга и правый берег. Ракета-носитель «Союз» на проспекте Ленина (30 минут). Настоящая Р-7 высотой 51 метр, привезённая с Байконура, у завода «Прогресс» — здесь собирают «Союзы» до сих пор. Музей «Самара космическая» (1–1,5 часа). Важно: основное здание на проспекте Ленина закрыто на реконструкцию (строят планетарий) — временная экспозиция работает по адресу Красноармейская, 131, 2-й этаж. Билеты от 400 ₽, VR-сеанс от 300 ₽. Открыт вт, ср, пт–вс 10:00–18:00, чт 12:00–20:00, пн — выходной. Ж/д вокзал и смотровая под куполом (40 минут). Самый высокий вокзал Европы: 101 метр со шпилем, смотровая на 15-м этаже. Билет на смотровую с экскурсией по Музею истории Куйбышевской железной дороги — 250 ₽. Экскурсии со вт по сб, часы уточняйте на месте; рядом — памятник Юрию Деточкину с портфелем и вскинутыми руками. «Вертолётка» — финал дня. Главный видовой финал: 120 метров над Волгой, Жигулёвские ворота, волжские острова и весь город. Добираться на автобусе № 50 от центра (около 30 минут) или на такси. Парк открыт круглосуточно, вход бесплатный — в ноябре возьмите термос: тут встречают закат.

Смотровая площадка «Вертолётка»

Расположена в посёлке Управленческий (ул. Ветвистая, 2Б), открыта круглосуточно. Сюда едут специально — не «по пути» из центра; в туманные дни вид может «съесть» туман, проверяйте погоду. Рядом — Загородный парк, ещё один пункт маршрута.

Вертолётка

Маршрут 3. Выходные для детей

Парк чудес «Галилео» (ул. Дачная, 2к1) — интерактивный музей «чудес»: иллюзии, лабиринт, механизмы, которые можно трогать и включать. Билеты от 600 ₽, детский и взрослый — по одной цене.

(ул. Дачная, 2к1) — интерактивный музей «чудес»: иллюзии, лабиринт, механизмы, которые можно трогать и включать. Билеты от 600 ₽, детский и взрослый — по одной цене. Детский музей «Зелёнка» (при Музее модерна, Красноармейская, 15) — «комната-мир» на каждую комнату: звуки из «ванны», перевёрнутая лестница, «кухня» с красками. Билеты 100–150 ₽. Взрослым тут тоже есть что смотреть.

(при Музее модерна, Красноармейская, 15) — «комната-мир» на каждую комнату: звуки из «ванны», перевёрнутая лестница, «кухня» с красками. Билеты 100–150 ₽. Взрослым тут тоже есть что смотреть. Самарский государственный цирк — ноябрьская программа «Дикая планета» с 7 ноября, билеты от 1 000 ₽.

— ноябрьская программа «Дикая планета» с 7 ноября, билеты от 1 000 ₽. Парк Гагарина (39 гектаров, колесо обозрения 55 метров, пруд, аттракционы) — в тёплые дни ноября всё ещё работает; в морозы — просто прогулка.

(39 гектаров, колесо обозрения 55 метров, пруд, аттракционы) — в тёплые дни ноября всё ещё работает; в морозы — просто прогулка. Театр кукол — в конце ноября премьера «Дюймовочки» (21 ноября в 13:00).

Маршрут 4. За Волгой: Жигулёвское море и замок

Полнодневный выезд на машине. Лучший формат — «Самарская Лука» + Ширяево или, короче, замок + возврат в город к вечеру.

Национальный парк «Самарская Лука» (110–120 км от Самары, 2–2,5 часа). Излучина Волги с реликтовыми лесами и меловыми горами; вход — 244 ₽ с человека (билет активен 3 суток), эко-тропы — от 100 ₽. Жемчужина парка — гора Стрельная (351 м): подъём несложный, тропа с перилами, сверху — Волга, плотина ГЭС и сосновый бор. Маршрут стартует от КПП в посёлке Зольное.

(110–120 км от Самары, 2–2,5 часа). Излучина Волги с реликтовыми лесами и меловыми горами; вход — 244 ₽ с человека (билет активен 3 суток), эко-тропы — от 100 ₽. Жемчужина парка — (351 м): подъём несложный, тропа с перилами, сверху — Волга, плотина ГЭС и сосновый бор. Маршрут стартует от КПП в посёлке Зольное. Село Ширяево — «жемчужина Жигулей»: дом-музей Репина (здесь он работал над «Бурлаками на Волге»), Попова гора и штольни бывших известковых разработок (высота галерей до 10 метров; часть закрыта — там зимуют летучие мыши). Зимой добираться — по земле, из Самары через Усолье или паромом, если работает.

— «жемчужина Жигулей»: дом-музей Репина (здесь он работал над «Бурлаками на Волге»), Попова гора и штольни бывших известковых разработок (высота галерей до 10 метров; часть закрыта — там зимуют летучие мыши). Зимой добираться — по земле, из Самары через Усолье или паромом, если работает. Замок Гарибальди (с. Хрящёвка, 130 км) — неоготический замок на берегу Волги: грифоны у входа, бронзовые драконы и горгульи, парк с фонтанами, верховая езда и фотосессии в средневековых костюмах. Внутри идут отделочные работы, но парк и скульптуры доступны круглосуточно.

(с. Хрящёвка, 130 км) — неоготический замок на берегу Волги: грифоны у входа, бронзовые драконы и горгульи, парк с фонтанами, верховая езда и фотосессии в средневековых костюмах. Внутри идут отделочные работы, но парк и скульптуры доступны круглосуточно. Молодецкий курган и Девья гора (5 км от санатория «Волжский утёс») — вид на Усинский залив и Жигулёвское море; тропа через сосновый лес с сурками-байбаками и бобровыми плотинами.

Замок Гарибальди

Единственный неоготический замок Поволжья в частном формате: строится с 2006 года как семейный проект Олега Кузичкина в честь отца. Полноценный музей ещё не открыт, но парк, скульптуры и прогулки по территории — уже полноценный выходной: замок работает круглосуточно, вход на территорию свободный (уточняйте по контактам перед поездкой — в холодный сезон бывают сокращения).

Замок Гарибальди

Маршрут 5. Пивной и гастрономический

Жигулёвский пивоваренный завод (Волжский проспект, 4) — старейшая пивоварня России, основана австрийцем Альфредом фон Вакано в 1881 году. Корпуса из красного кирпича XIX века — памятники промышленной архитектуры; по будням водят экскурсии в цеха с дегустацией.

(Волжский проспект, 4) — старейшая пивоварня России, основана австрийцем Альфредом фон Вакано в 1881 году. Корпуса из красного кирпича XIX века — памятники промышленной архитектуры; по будням водят экскурсии в цеха с дегустацией. Бар «На Дне» (там же, корпус 1) — культовое место: «Жигулёвское» подаётся напрямую из пивзавода по трубопроводу. Атмосфера колоритная, не пафосная — то, за что его отмечают все путеводители.

(там же, корпус 1) — культовое место: «Жигулёвское» подаётся напрямую из пивзавода по трубопроводу. Атмосфера колоритная, не пафосная — то, за что его отмечают все путеводители. Панорамные рестораны на набережной : «Пастернак» с видом на Иверский монастырь и пивзавод, «Mr. Hadson» с летней верандой и живой сценой, фуд-зона Samara Gastro (ул. Лесная, 23к2). Летние кафе («Чайка») работают только с мая по сентябрь — в ноябре выбирайте закрытые веранды и видовые залы.

: «Пастернак» с видом на Иверский монастырь и пивзавод, «Mr. Hadson» с летней верандой и живой сценой, фуд-зона Samara Gastro (ул. Лесная, 23к2). Летние кафе («Чайка») работают только с мая по сентябрь — в ноябре выбирайте закрытые веранды и видовые залы. Дегустация «всё Жигулёвское» — маленький челлендж: попробовать оригинал из завода, вариации в барах набережной и, для сравнения, «Жигулёвское фирменное» других марок — разница вас удивит.

Цены и графики: сводная таблица

Место Цена График Бункер Сталина 600 ₽ взр. / 300 ₽ дет. Экскурсии с 11:00 до 15:00; бронь по телефону, оплата наличными Музей модерна 200–350 ₽ Вт–вс 10:00–18:00 (чт до 21:00), пн выходной Детский музей «Зелёнка» 100 ₽ взр. / 150 ₽ дет. При Музее модерна «Самара космическая» (временная экспозиция) от 400 ₽ + VR от 300 ₽ Вт, ср, пт–вс 10:00–18:00, чт 12:00–20:00 Художественный музей от 500 ₽ Ежедневно 10:00–21:00, пн выходной Филиал Третьяковки от 400 ₽ В здании фабрики-кухни 1930-х (Ново-Садовая, 149) Краеведческий музей им. Алабина от 300 ₽ Ленинская, 142 Смотровая ж/д вокзала + музей 250 ₽ Экскурсии со вт по сб Музей «Звезда» (дом рока) от 600 ₽ Ново-Садовая, 106Г Парк «Галилео» от 600 ₽ Дачная, 2к1 Нацпарк «Самарская Лука» 244 ₽ (3 дня) + эко-тропы от 100 ₽ КПП посёлка Зольное «Вертолётка», набережная, Струковский сад бесплатно Круглосуточно

Данные выверены по городским гидам и площадкам 13–17 ноября 2026 года.

Афиша ноября: что совпадёт с выходными

Сезон спектаклей и концертов в разгаре. Из заметного на ближайшие выходные:

20 ноября, 18:30 — юбилейный вечер «Снова с нуля..!» к 175-летию театра драмы;

— юбилейный вечер «Снова с нуля..!» к 175-летию театра драмы; 21 ноября — премьера «Дюймовочки» в театре кукол (13:00) и вечер памяти на ДК железнодорожников;

— премьера «Дюймовочки» в театре кукол (13:00) и вечер памяти на ДК железнодорожников; 23 ноября — Данила Козловский с туром «Frank» в театре оперы и балета;

— Данила Козловский с туром «Frank» в театре оперы и балета; 26 ноября — «Гамлет» в театре драмы (18:30);

— «Гамлет» в театре драмы (18:30); 27–29 ноября — Кубанский казачий хор «Нам — 215 лет!», стендап Гурама Амаряна в МТС Live Холле, «Старая пластинка»: Шульженко и Утёсов в Kowalski Club;

— Кубанский казачий хор «Нам — 215 лет!», стендап Гурама Амаряна в МТС Live Холле, «Старая пластинка»: Шульженко и Утёсов в Kowalski Club; по выходным — цирк «Дикая планета» (от 1 000 ₽).

Кстати, студентам: часть культурных событий оплачивается «Пушкинской картой» — билеты от 400 ₽ на спектакли театра драмы.

Частые вопросы

«Бункер Сталина — правда, что он работает только по будням?» Вот тут будьте внимательны: по части источников — только понедельник–пятница до 15:00, по актуальным данным площадки — вт–вс 11:00–15:00. График меняется, уточняйте по телефонам +7 (846) 333-35-71 или +7 (950) 669-02-23. Для выходных это значит: планируйте бункер на субботу и на утро, потому что к 15:00 последний сеанс заканчивается.

«Что делать с ребёнком 3–4 лет?» «Галилео» и «Зелёнка» — оптимальные музеи для этого возраста: там можно трогать и включать всё. Цирк — с 3 лет (до 3 лет бесплатно без отдельного места). Парки — круглый год.

«Один день в Самаре — что выбрать?» Классический маршрут 1: Ленинградская + бункер + Струковский сад + набережная + закат в Пушкинском сквере. Это компактно, пешком и без переездов.

«Что сделать бесплатно?» Набережная, площадь Славы, «Вертолётка», Струковский сад, Пушкинский сквер, костёл снаружи, пивзавод снаружи, памятники Дяде Стёпе и Деточкину — весь «видовой набор» города бесплатный.

«Погода — идёт снег. Что вместо улицы?» Полный внутренний день: бункер + художественный музей + Третьяковка + театр драмы вечером. Или выезд — если поездка запланирована, и вы уже арендовали машину.

Полезные ссылки

Гостиницы Самары: полный гид — от люкса до хостелов, с ценами, адресами и логикой выбора (маршруты для гостей города)

Санатории Самарской области: полный гид — цены 2026, профили лечения и бесплатные путёвки (маршрут «За Волгой» проходит мимо «Волжского утёса» — у отдыхающих здравниц готовый список выходных)

Календарь важных дат и справочник МФЦ Самарской области — Справочник НИАСам (события афиши — мост к культурному блоку)