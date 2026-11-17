Самара — редкий город, где «куда пойти» работает в любую погоду: четырёхкилометровая набережная Волги, самый высокий ж/д вокзал Европы, бункер Сталина на глубине 37 метров и настоящая ракета «Союз» посреди проспекта. Эта карточка — продолжение серии про город: в «Гостиницах» мы объясняли, где жить, здесь — куда идти и как собрать день так, чтобы не тратить его на переезды. Все цены и графики — на ноябрь 2026 года.
Сначала — правила ноября
- Закат в Самаре в конце ноября — около 16:30. Все видовые точки («Вертолётка», Пушкинский сквер, набережная) планируйте на светлое время: подъём на закат смотрите не позже 16:00.
- Речная навигация закрыта: теплоходы до Ширяево ходят с мая по конец октября — речные маршруты оставьте на лето, осенью Ширяево доступно только по земле (маршрут «За Волгой» ниже).
- Пляжи, фонтаны и часть набережной засыпаны до весны — зато зимняя набережная пустая, тихая и с виду на Жигулёвские горы, которые в морозы красиво «парят» туманом над рекой.
- Музеи любят будни: часть точек работает по субботам ограниченно — проверяйте перед выходными (все графики — в маршрутах).
Маршрут 1. Классический центр за один день
Пешая классика, которую гиды называют «маршрутом трёх площадей»: площадь Революции → пешеходная Ленинградская → площадь Чапаева → площадь Куйбышева. Так за один день закрываются история, архитектура и Волга — без единого переезда.
- Ленинградская улица (1–1,5 часа). «Самарский Арбат»: пешеходная часть с купеческими и доходными домами, сувенирными лавками и пятиметровым памятником Дяде Стёпе. По пути — Вознесенский собор и лучшие фасады дореволюционной Самары.
- Бункер Сталина (1 час, бронировать заранее). Построен в 1942 году как запасной штаб Верховного главнокомандующего: глубина 37 метров — «12 этажей вниз», конструкция скопирована со станции московского метро «Аэропорт». Сталин здесь так и не побывал, но кабинет, зал заседаний на 115 человек и бронированный туннель сохранились в рабочем состоянии. Билет с экскурсией — 600 ₽ взрослый, 300 ₽ детский, оплата только наличными. Только с экскурсией, в группу записываются заранее: +7 (846) 333-35-71.
- Площадь Чапаева и театр драмы (30 минут). Красно-белый терем с «кокошниками» из белого камня — первый профессиональный театр Поволжья (1851 год) и монумент комдиву с памятником Милитрисе Кирбитьевне — любимая «загадка» туристов.
- Струковский сад и старая набережная (1 час). Старейший парк города (середина XIX века) на возвышении над Волгой: аллеи, фонтаны и вид на реку. К вечеру — подсветка.
- Закат в Пушкинском сквере — одна из лучших смотровых города: сверху как на ладони Иверский монастырь, корпуса Жигулёвского пивзавода и Волга. Затем ужин на набережной или в пешеходной зоне.
Бюджет маршрута: 600 ₽ (бункер) + 300–500 ₽ (музей, если добавить) + обед — итого от 1 500–2 500 ₽ на человека.
Музей модерна (особняк Курлиной)
Если маршрут смещаете на второй день или добавляете к центру — особняк Курлиной стоит этого: купеческий дом начала XX века, «штаб анархистов», контрразведка КОМУЧа и посольство Швеции во времена запасной столицы — всё это одно здание. Билеты 200–350 ₽, аудиогид входит. Работает вт–вс с 10:00 (четверг — до 21:00, понедельник — выходной); при той же экспозиции открыт детский музей «Зелёнка» — интерактивные «миры» для детей (билеты 100–150 ₽).
Маршрут 2. Космос и панорамы
- Площадь Славы и Монумент Славы (40 минут). 20-метровый монумент в память о штурмовиках Ил-2, которые строили в тылу. С обзорной площадки — Волга и правый берег.
- Ракета-носитель «Союз» на проспекте Ленина (30 минут). Настоящая Р-7 высотой 51 метр, привезённая с Байконура, у завода «Прогресс» — здесь собирают «Союзы» до сих пор.
- Музей «Самара космическая» (1–1,5 часа). Важно: основное здание на проспекте Ленина закрыто на реконструкцию (строят планетарий) — временная экспозиция работает по адресу Красноармейская, 131, 2-й этаж. Билеты от 400 ₽, VR-сеанс от 300 ₽. Открыт вт, ср, пт–вс 10:00–18:00, чт 12:00–20:00, пн — выходной.
- Ж/д вокзал и смотровая под куполом (40 минут). Самый высокий вокзал Европы: 101 метр со шпилем, смотровая на 15-м этаже. Билет на смотровую с экскурсией по Музею истории Куйбышевской железной дороги — 250 ₽. Экскурсии со вт по сб, часы уточняйте на месте; рядом — памятник Юрию Деточкину с портфелем и вскинутыми руками.
- «Вертолётка» — финал дня. Главный видовой финал: 120 метров над Волгой, Жигулёвские ворота, волжские острова и весь город. Добираться на автобусе № 50 от центра (около 30 минут) или на такси. Парк открыт круглосуточно, вход бесплатный — в ноябре возьмите термос: тут встречают закат.
Смотровая площадка «Вертолётка»
Расположена в посёлке Управленческий (ул. Ветвистая, 2Б), открыта круглосуточно. Сюда едут специально — не «по пути» из центра; в туманные дни вид может «съесть» туман, проверяйте погоду. Рядом — Загородный парк, ещё один пункт маршрута.
Маршрут 3. Выходные для детей
- Парк чудес «Галилео» (ул. Дачная, 2к1) — интерактивный музей «чудес»: иллюзии, лабиринт, механизмы, которые можно трогать и включать. Билеты от 600 ₽, детский и взрослый — по одной цене.
- Детский музей «Зелёнка» (при Музее модерна, Красноармейская, 15) — «комната-мир» на каждую комнату: звуки из «ванны», перевёрнутая лестница, «кухня» с красками. Билеты 100–150 ₽. Взрослым тут тоже есть что смотреть.
- Самарский государственный цирк — ноябрьская программа «Дикая планета» с 7 ноября, билеты от 1 000 ₽.
- Парк Гагарина (39 гектаров, колесо обозрения 55 метров, пруд, аттракционы) — в тёплые дни ноября всё ещё работает; в морозы — просто прогулка.
- Театр кукол — в конце ноября премьера «Дюймовочки» (21 ноября в 13:00).
Маршрут 4. За Волгой: Жигулёвское море и замок
Полнодневный выезд на машине. Лучший формат — «Самарская Лука» + Ширяево или, короче, замок + возврат в город к вечеру.
- Национальный парк «Самарская Лука» (110–120 км от Самары, 2–2,5 часа). Излучина Волги с реликтовыми лесами и меловыми горами; вход — 244 ₽ с человека (билет активен 3 суток), эко-тропы — от 100 ₽. Жемчужина парка — гора Стрельная (351 м): подъём несложный, тропа с перилами, сверху — Волга, плотина ГЭС и сосновый бор. Маршрут стартует от КПП в посёлке Зольное.
- Село Ширяево — «жемчужина Жигулей»: дом-музей Репина (здесь он работал над «Бурлаками на Волге»), Попова гора и штольни бывших известковых разработок (высота галерей до 10 метров; часть закрыта — там зимуют летучие мыши). Зимой добираться — по земле, из Самары через Усолье или паромом, если работает.
- Замок Гарибальди (с. Хрящёвка, 130 км) — неоготический замок на берегу Волги: грифоны у входа, бронзовые драконы и горгульи, парк с фонтанами, верховая езда и фотосессии в средневековых костюмах. Внутри идут отделочные работы, но парк и скульптуры доступны круглосуточно.
- Молодецкий курган и Девья гора (5 км от санатория «Волжский утёс») — вид на Усинский залив и Жигулёвское море; тропа через сосновый лес с сурками-байбаками и бобровыми плотинами.
Замок Гарибальди
Единственный неоготический замок Поволжья в частном формате: строится с 2006 года как семейный проект Олега Кузичкина в честь отца. Полноценный музей ещё не открыт, но парк, скульптуры и прогулки по территории — уже полноценный выходной: замок работает круглосуточно, вход на территорию свободный (уточняйте по контактам перед поездкой — в холодный сезон бывают сокращения).
Маршрут 5. Пивной и гастрономический
- Жигулёвский пивоваренный завод (Волжский проспект, 4) — старейшая пивоварня России, основана австрийцем Альфредом фон Вакано в 1881 году. Корпуса из красного кирпича XIX века — памятники промышленной архитектуры; по будням водят экскурсии в цеха с дегустацией.
- Бар «На Дне» (там же, корпус 1) — культовое место: «Жигулёвское» подаётся напрямую из пивзавода по трубопроводу. Атмосфера колоритная, не пафосная — то, за что его отмечают все путеводители.
- Панорамные рестораны на набережной: «Пастернак» с видом на Иверский монастырь и пивзавод, «Mr. Hadson» с летней верандой и живой сценой, фуд-зона Samara Gastro (ул. Лесная, 23к2). Летние кафе («Чайка») работают только с мая по сентябрь — в ноябре выбирайте закрытые веранды и видовые залы.
- Дегустация «всё Жигулёвское» — маленький челлендж: попробовать оригинал из завода, вариации в барах набережной и, для сравнения, «Жигулёвское фирменное» других марок — разница вас удивит.
Цены и графики: сводная таблица
|Место
|Цена
|График
|Бункер Сталина
|600 ₽ взр. / 300 ₽ дет.
|Экскурсии с 11:00 до 15:00; бронь по телефону, оплата наличными
|Музей модерна
|200–350 ₽
|Вт–вс 10:00–18:00 (чт до 21:00), пн выходной
|Детский музей «Зелёнка»
|100 ₽ взр. / 150 ₽ дет.
|При Музее модерна
|«Самара космическая» (временная экспозиция)
|от 400 ₽ + VR от 300 ₽
|Вт, ср, пт–вс 10:00–18:00, чт 12:00–20:00
|Художественный музей
|от 500 ₽
|Ежедневно 10:00–21:00, пн выходной
|Филиал Третьяковки
|от 400 ₽
|В здании фабрики-кухни 1930-х (Ново-Садовая, 149)
|Краеведческий музей им. Алабина
|от 300 ₽
|Ленинская, 142
|Смотровая ж/д вокзала + музей
|250 ₽
|Экскурсии со вт по сб
|Музей «Звезда» (дом рока)
|от 600 ₽
|Ново-Садовая, 106Г
|Парк «Галилео»
|от 600 ₽
|Дачная, 2к1
|Нацпарк «Самарская Лука»
|244 ₽ (3 дня) + эко-тропы от 100 ₽
|КПП посёлка Зольное
|«Вертолётка», набережная, Струковский сад
|бесплатно
|Круглосуточно
Данные выверены по городским гидам и площадкам 13–17 ноября 2026 года.
Афиша ноября: что совпадёт с выходными
Сезон спектаклей и концертов в разгаре. Из заметного на ближайшие выходные:
- 20 ноября, 18:30 — юбилейный вечер «Снова с нуля..!» к 175-летию театра драмы;
- 21 ноября — премьера «Дюймовочки» в театре кукол (13:00) и вечер памяти на ДК железнодорожников;
- 23 ноября — Данила Козловский с туром «Frank» в театре оперы и балета;
- 26 ноября — «Гамлет» в театре драмы (18:30);
- 27–29 ноября — Кубанский казачий хор «Нам — 215 лет!», стендап Гурама Амаряна в МТС Live Холле, «Старая пластинка»: Шульженко и Утёсов в Kowalski Club;
- по выходным — цирк «Дикая планета» (от 1 000 ₽).
Кстати, студентам: часть культурных событий оплачивается «Пушкинской картой» — билеты от 400 ₽ на спектакли театра драмы.
Частые вопросы
«Бункер Сталина — правда, что он работает только по будням?» Вот тут будьте внимательны: по части источников — только понедельник–пятница до 15:00, по актуальным данным площадки — вт–вс 11:00–15:00. График меняется, уточняйте по телефонам +7 (846) 333-35-71 или +7 (950) 669-02-23. Для выходных это значит: планируйте бункер на субботу и на утро, потому что к 15:00 последний сеанс заканчивается.
«Что делать с ребёнком 3–4 лет?» «Галилео» и «Зелёнка» — оптимальные музеи для этого возраста: там можно трогать и включать всё. Цирк — с 3 лет (до 3 лет бесплатно без отдельного места). Парки — круглый год.
«Один день в Самаре — что выбрать?» Классический маршрут 1: Ленинградская + бункер + Струковский сад + набережная + закат в Пушкинском сквере. Это компактно, пешком и без переездов.
«Что сделать бесплатно?» Набережная, площадь Славы, «Вертолётка», Струковский сад, Пушкинский сквер, костёл снаружи, пивзавод снаружи, памятники Дяде Стёпе и Деточкину — весь «видовой набор» города бесплатный.
«Погода — идёт снег. Что вместо улицы?» Полный внутренний день: бункер + художественный музей + Третьяковка + театр драмы вечером. Или выезд — если поездка запланирована, и вы уже арендовали машину.
Полезные ссылки
Гостиницы Самары: полный гид — от люкса до хостелов, с ценами, адресами и логикой выбора (маршруты для гостей города)
Санатории Самарской области: полный гид — цены 2026, профили лечения и бесплатные путёвки (маршрут «За Волгой» проходит мимо «Волжского утёса» — у отдыхающих здравниц готовый список выходных)
Календарь важных дат и справочник МФЦ Самарской области — Справочник НИАСам (события афиши — мост к культурному блоку)