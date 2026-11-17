Самарская область — не «курортная» по меркам Кавказа и Крыма, но с крепкой санаторной базой: бальнеологический курорт федерального значения в Серноводске, санаторий Управления делами Президента на Жигулёвском море, кардиореабилитация по ОМС, десятки здравниц с лечением от 2 500–4 000 рублей в сутки. Логика статьи : сначала сегменты и цены, потом справочник, потом — главное: как получить путёвку бесплатно (это не про «по блату», а про три официальных канала, и большинство о них не знает).

Сводная таблица: сколько стоит день с лечением

Санаторий Где Цена с лечением Профиль Фрунзенец Самара, ул. Советской Армии, 241 от 900–3 100 ₽ Кости, суставы, нервы, ЖКТ, геронтология Волжанка Самара, Советской Армии, 251/8 от 1 000 ₽ Лёгкие, реабилитация после пневмоний Волга (СКК «Приволжский») Самара, 7-я просека, 1 1 300–3 000 ₽ Реабилитация после инсульта и инфаркта Русский бор Тольятти, сосновый бор от 1 000 ₽ Опорно-двигательный, нервы им. В. П. Чкалова Самара, Барбошева поляна от 3 450 ₽ Сердце и сосуды Красная Глинка Самара, пос. Южный, 36 от 4 100–4 300 ₽ ЖКТ, почки, сердце, суставы Волжский утёс Шигонский район, Жигулёвское море от 4 800 ₽ Сердце, ЖКТ, нервы, суставы Алые паруса Самара от 5 100 ₽ Отдых + оздоровление Матрёшка Плаза Самара, ул. Енисейская, 62А от 5 600 ₽ Позвоночник, суставы, сердце Надежда Тольятти ~3 400 ₽/чел (47 695 ₽ за 7 ночей на двоих) Многопрофильный Сергиевские минеральные воды пос. Серноводск (110 км от Самары) от 6 790 ₽ Суставы, нервы, ЖКТ, сердце Самарский Самарская область от 6 750 ₽ Многопрофильный, «всё включено» Циолковский Самарская область от 12 600 ₽/номер Отдых + оздоровление

В среднем по области путёвка с лечением обходится в 2 500–3 500 ₽ в сутки — заметно дешевле кавказских здравниц; в межсезонье дешевле, семейные и льготные скидки — у всех.

Волжский утёс — флагман области

Санаторий Управления делами Президента РФ имени академика Е. И. Чазова: 350 га территории на высоком берегу Жигулёвского моря — «Волжская Швейцария», как называют это место. Современная лечебная база, крытый бассейн с минеральной водой (по назначению врача), 70 метров до пляжа.

Цены на 2026 год: от 4 800 ₽ за человека в сутки по тарифу «Оздоровление» (стандарт в корпусе №2, ноябрь–декабрь), стандарт в главном корпусе — от 5 700 ₽, двухместный — от 9 600 ₽ за двоих; сьюты — до 18 800 ₽. Процедуры в тарифе: ванны (радоновые, сероводородные, минеральные), грязи, души Шарко, физиотерапия, ЛФК, терренкуры, диетотерапия. Лечение назначают в первый день после осмотра. Дети — с 5 лет, оптимальный курс — 7–14 дней для оздоровления и 14–21 для лечения.

Волжский утёс имени академика Е. И. Чазова

Сергиевские минеральные воды — старейший курорт Поволжья

Бальнеологический и грязевой курорт в посёлке Серноводск (110 км от Самары), работает с середины XIX века. Собственная минеральная вода и сульфидные иловые грязи с серных озёр: лечение суставов и позвоночника, нервной системы, ЖКТ, сердца, кожи, гинекологии. Отдельный сильный профиль — медицинская реабилитация с последствиями травм спинного мозга и ДЦП.

Программы: «Базовая», «Здоровье+», «Лайт», «Активное долголетие», «Здоровое сердце», «Женское/Мужское здоровье», детская «Юность» (3–17 лет). Курс — 10, 14, 18 или 21 день, до 15–20 процедур на пациента. Цена — от 6 790 ₽ за человека в сутки (одноместный), двухместный — от 13 580 ₽ за двоих. Жилые корпуса на возвышении, лечебная зона у серных озёр — 10 минут пешком или санаторный автобус каждые 15 минут.

Сергиевские минеральные воды

Матрёшка Плаза — современная бальнеология в черте города

Кировский район Самары, 168 номеров, медицинский центр с 50+ видами процедур: минеральные ванны из местных источников, грязи (сапропелевые и иловые), радон, спелеокамера, подводное вытяжение позвоночника, СПА. Ведущий профиль — позвоночник и суставы («Дорсопатия», вытяжения), плюс сердце, ЖКТ, лёгкие, женское здоровье.

Цены ноября 2026: от 6 400 ₽ за одного (одноместный с лечением и питанием), от 5 200 ₽ с человека за двухместный; эконом-категория Skazka — от 5 600 ₽. Есть семейная программа «Мамочка и детки», путёвки выходного дня, номера для маломобильных гостей. По состоянию на ноябрь действует скидка 15% на туры с лечением.

Matrёshka Plaza

Красная Глинка — минеральная вода и Сокольи горы

Отроги Сокольих гор, 30 минут от центра Самары. Лечит ЖКТ, почки и мочеполовую систему, сердце, суставы, нервы, эндокринологию; отдельное направление — профессиональные болезни и последствия производственных травм. В программе — местная минеральная вода «Красноглинская», грязи, иглорефлексотерапия, гирудотерапия, бассейн.

Цены: от 4 100 ₽ с человека в сутки с лечением (двухместный), одноместный — от 4 600–5 000 ₽, семейный — от 4 400 ₽. Минимальная путёвка с лечением — 10 дней; с собой обязательно санаторно-курортная карта. В 2026 году здравница включена в госконтракты СФР по области — здесь лечатся льготники по бесплатным путёвкам (см. ниже).

Красная Глинка

Санаторий имени В. П. Чкалова — кардиореабилитация по ОМС

Барбошева поляна, 9-я просека: один из самых авторитетных санаториев по сердечно-сосудистым заболеваниям. Ключевая особенность — единственная в Самаре специализированная кардиореабилитация в санаторно-курортных условиях по программе ОМС бесплатно: после инфаркта, операций на сердце и сосудах. Направление дают прямо в больнице (госпитализация день в день после выписки) или в поликлинике — но не позднее 2 месяцев после стационара. Цена коммерческой путёвки — от 3 450 ₽ с человека в сутки.

Санаторий имени В. П. Чкалова

Клинический санаторий «Волга» — реабилитация после инсульта

Филиал федерального санаторно-курортного комплекса «Приволжский» Минобороны на 7-й просеке: та самая здравница, где проходил послеполётную реабилитацию Юрий Гагарин. Сейчас принимает на второй этап медицинской реабилитации после инсульта, инфаркта и операций на сердце — непосредственно после выписки из стационара: ЛФК, роботизированные методики, кинезиотерапия, нейропсихологическая коррекция. Цены скромные — 1 300–3 000 ₽ в сутки.

Клинический санаторий Волга

Тольятти и остальная область

Санаторий Что важно знать Надежда Многопрофильная здравница в Тольятти, цены умеренные, стабильно хорошие отзывы Русский бор Сосновый лесопарк Тольятти на берегу Жигулёвского моря, бюджетно (от 1 000 ₽) Ставрополь ⚠️ Закрыт на реконструкцию — ехать нельзя, следите за окончанием работ Циолковский Формат «всё включено», от 12 600 ₽ за номер — больше отдых, чем лечение Самарский «Всё включено», от 6 750 ₽ с человека, путёвка «Мать и дитя» от 11 700 ₽ за пару Волжанка (Самара) Программы реабилитации после пневмоний, часто болеющие дети, от 1 006 ₽ Санаторий «Самара»(Волжский пр., 19) Областная здравница: путёвки за счёт областного бюджета — чернобыльцам, по программе «Мать и дитя»

Бесплатные путёвки: три официальных канала

1. СФР — федеральным льготникам

Инвалиды всех групп, дети-инвалиды, ветераны боевых действий, чернобыльцы, узники концлагерей, участники ВОВ. Условие — не отказываться от набора социальных услуг в пользу денег. Алгоритм: справка по форме 070/уот лечащего врача → заявление через Госуслуги, МФЦ или клиентскую службу СФР → постановка в очередь → путёвка не позднее чем за 18 дней до заезда. Вместе с путёвкой — талоны на бесплатный проезд; инвалидам I группы и детям-инвалидам положена вторая путёвка для сопровождающего.

Практика по области: в 2025 году СФР выдал 4 279 путёвок; в очереди на начало 2026 года стояло 16 732 человека — ожидание в среднем 2–3 года. По госконтрактам 2026 года льготников принимают «Красная Глинка», «Фрунзенец» и медкомпания РЕАВИЗ. Участники СВО (демобилизованные ветераны боевых действий) — путёвка на 21 день раз в год, заявление рассматривают за 2 рабочих дня; в территориальной программе области они идут на санаторное лечение в приоритетном порядке.

2. Область — региональным льготникам

По закону Самарской области путёвки за счёт областного бюджета положены: труженикам тыла и реабилитированным — без учёта дохода; ветеранам труда и получателям страховой пенсии по старости — при доходе не выше 1,5 прожиточного минимума пенсионера (22 966,55 ₽ в 2026 году); малоимущим студентам-очникам. Документы: заявление, справка по форме 170/у-04 из поликлиники, паспорт, подтверждение проживания в области, сведения о доходах за 12 месяцев. Очередь ведут по дате подачи заявления; оформляют в ГКУ «ГУСЗН», МФЦ или через соцпортал. Это тот самый санаторий, о котором шла речь в карточке «Льготы без статуса» — порог 22 966,55 ₽ совпадает.

3. ОМС — долечивание и реабилитация

Самый недооценённый канал: по полису ОМС бесплатно проходят санаторный этап реабилитации после инфаркта миокарда (21 день), операций на сердце и магистральных сосудах, инсульта — независимо от возраста и льготного статуса. Два сценария: направление выдают прямо в больнице перед выпиской (заезд сразу, без возвращения домой) или в поликлинике — если со стационара прошло не больше 2 месяцев. Обследование (анализы, ЭКГ, флюорография) — бесплатно в поликлинике прикрепления, решение врачебной комиссии — до 20 дней.

По области за счёт ОМС работают: им. Чкалова (кардиореабилитация), «Волга» (неврология, инсульт), «Сергиевские минеральные воды» (инсульт, травмы головы и позвоночника, эндопротезирование, нейрохирургия, COVID).

Военным пенсионерам со стажем 20+ лет — путёвка за 25% стоимости, членам семьи за 50%, бесплатный проезд раз в год.

Как выбрать и подготовиться

Профиль важнее рейтинга. Санаторий — не отель: лечебная база решает. Сердце — им. Чкалова и «Волжский утёс»; суставы и позвоночник — СМВ, «Матрёшка Плаза», «Красная Глинка»; реабилитация после инсульта — «Волга» и СМВ; лёгкие — «Волжанка», «Фрунзенец». Курс — от 10 дней. Для лечения хронических болезней оптимально 14–21 день; «выходного дня» хватает только на оздоровление. У «Красной Глинки» минимальная путёвка — вообще 10 дней. Санаторно-курортная карта — обязательна для заезда с лечением: оформляется в поликлинике заранее (анализы, ЭКГ, флюорография, осмотр гинеколога для женщин). Срок действия данных обследований — до месяца. Межсезонье дешевле: ноябрь–декабрь и февраль–апрель — минимальные цены (у «Волжского утёса» разница между декабрём и январём почти двукратная: 4 800 против 13 000 ₽). Завтрак, обед, ужин и процедуры входят в цену самарских здравниц — это отличает их от «отеля с бассейном»: сравнивайте итоговую стоимость, а не цифру брони.

Частые вопросы

«Пенсионеру без всяких удостоверений что-то положено?» Да: путёвка за счёт области — получателям страховой пенсии по старости с доходом до 22 966,55 ₽ (1,5 ПМ пенсионера). Это право пришло к нам из карточки «Льготы без статуса» — там же таблица всех мер по возрасту и доходу.

«Можно выбрать конкретный санаторий?» В рамках льготных путёвок — нет: профиль должен соответствовать заболеванию, а здравницу назначает фонд или страховая. Выбирать свободно можно только при коммерческой покупке.

«Что если очередь на бесплатную путёвку 3 года, а лечение нужно сейчас?» Разумная стратегия: начать оформление (дата заявления фиксирует место в очереди) и при этом поехать платно в ближайший сезон — один курс в здравнице с подходящим профилем часто эффективнее трёхлетнего ожидания.

«Дети — с какого возраста?» В большинстве здравниц области — с 4–5 лет; у «Матрёшки Плаза» программы с 3 лет, у «Сергиевских минеральных вод» детская программа «Юность» — с 3 лет.

«Есть ли купание?» У «Волжского утёса» — свой пляж на Жигулёвском море (70 м), у «Красной Глинки» и «Волги» — пляжи; при этом у крытых бассейнов с минеральной водой купание часто только по назначению врача — не «как в аквапарке».

Полезные ссылки

Диспансеризация: бесплатные обследования по ОМС, оплачиваемый день у работодателя и группы здоровья (справка 070/у — естественное продолжение диспансерного наблюдения)

Льготы для пенсионеров и семей без статуса: что положено «просто так» — по возрасту и по доходу (региональная путёвка по 1,5 ПМ — строка из сводной таблицы ведёт сюда)

Пенсия в Самарской области: когда выходить на пенсию, что влияет на размер и как всё проверить онлайн (СФР и НСУ)