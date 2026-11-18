Формула отдыха области проста: Волга, Жигулёвские горы и сосновые боры — и всё это в часе езды от города. Карточка закрывает третью часть туристической трилогии: в «Гостиницах» — где жить в городе, в «Санаториях» — где лечиться, здесь — где отдыхать на природе. Сезонность учтена честно: летом это пляжи и навигация, а в ноябре–феврале — «тёплые дома», бани и глэмпинги с панорамными окнами, которые зимой работают даже лучше, чем летом: дешевле, тише и красивее. Все цены — на ноябрь 2026 года.

Сводная таблица: сколько стоит ночь на природе

Сегмент Цена за домик/номер на двоих Кому подходит Простые базы отдыха 600–2 000 ₽ Бюджетные выходные, рыбалка, компании Средний сегмент с удобствами 2 000–5 000 ₽ Семьи, пары — чаще всего выбирают этот уровень Загородные комплексы «под ключ» 5 000–12 000 ₽ Дни рождения, корпоративы, баня + бассейн Глэмпинги 3 100–8 900 ₽ Романтика + отельный комфорт, круглогодично Премиум-парки от 9 000–23 500 ₽ Праздники, «показать области гостям»

Базы отдыха: справочник по ценовым сегментам

Бюджетно: от 600 до 2 000 ₽

«Дом охотника» (Елховка, у реки Кондурча) — от 600 ₽, спартански, но на первой линии реки; выбор рыбаков.

(Елховка, у реки Кондурча) — от 600 ₽, спартански, но на первой линии реки; выбор рыбаков. «Калинка» (пос. Прибрежный) — от 950 ₽ с человека.

(пос. Прибрежный) — от 950 ₽ с человека. «Солнечный берег» — от 1 200 ₽ за дом на троих.

— от 1 200 ₽ за дом на троих. «Тихие зори» (Тольятти, 279 м до Волги) — от 1 160–1 900 ₽, питание включено — редкость в этом сегменте.

(Тольятти, 279 м до Волги) — от 1 160–1 900 ₽, питание включено — редкость в этом сегменте. «Лесная крепость» — от 1 400 ₽, развлекательная база для компаний.

— от 1 400 ₽, развлекательная база для компаний. «Волна» (Тольятти, 42 м до Волги) — от 1 800 ₽.

(Тольятти, 42 м до Волги) — от 1 800 ₽. «Лада» (Тольятти) — от 2 000 ₽ за двоих, первая линия.

Средний сегмент: 2 000–5 000 ₽ — основа рынка

«Островок» (Самара, пос. Волжский, 560 м до Волги) — номер от 2 400 ₽, бунгало от 2 500 ₽; беседки на 15–40 человек — за доплату. Ближайшая к городу классическая база.

(Самара, пос. Волжский, 560 м до Волги) — номер от 2 400 ₽, бунгало от 2 500 ₽; беседки на 15–40 человек — за доплату. Ближайшая к городу классическая база. «Русская тройка» (пос. Новый Городок, 49 м до реки Сок) — от 2 000 ₽, первая линия.

(пос. Новый Городок, 49 м до реки Сок) — от 2 000 ₽, первая линия. «Зелёный Яр» (Екатериновка) — от 2 250 ₽, рейтинг 4,7 на картах.

(Екатериновка) — от 2 250 ₽, рейтинг 4,7 на картах. «Алые паруса» (санаторный формат) — номер от 1 200 ₽, деревянные дома на четверых от 3 360 ₽, коттедж на шестерых от 5 690 ₽.

(санаторный формат) — номер от 1 200 ₽, деревянные дома на четверых от 3 360 ₽, коттедж на шестерых от 5 690 ₽. «Экоферма "Солнечное хозяйство"» — бунгало от 2 500 ₽, гостевой дом от 4 700 ₽; для любителей эко-стиля и животных.

— бунгало от 2 500 ₽, гостевой дом от 4 700 ₽; для любителей эко-стиля и животных. «Эко-отель "Маяк"» (Ставропольский район, у Васильевского острова) — таунхаус от 3 500 ₽.

(Ставропольский район, у Васильевского острова) — таунхаус от 3 500 ₽. «Стрежень» (Красноглинский район, 40 минут от Самары) — от 1 880–2 080 ₽ с человека в сутки, вид на Жигулёвские горы; постоянные скидки 20% пенсионерам и работникам АвтоВАЗа, дети до 5 лет бесплатно. Зимой — «Купеческие выходные» и масленичные программы.

(Красноглинский район, 40 минут от Самары) — от 1 880–2 080 ₽ с человека в сутки, вид на Жигулёвские горы; постоянные скидки 20% пенсионерам и работникам АвтоВАЗа, дети до 5 лет бесплатно. Зимой — «Купеческие выходные» и масленичные программы. «Купринка» (Задельное, 391 м до Волги) — от 4 500 ₽.

(Задельное, 391 м до Волги) — от 4 500 ₽. «Сосновый Бор на Усе» (Переволоки, территория нацпарка «Самарская Лука») — от 4 100 ₽; если хочется оказаться в сердце Жигулей.

Крупные загородные комплексы: 5 000–12 000 ₽

«Подворье» (Солнечная Поляна, 7 км от Ширяево) — дом на четверых от 3 000 ₽, большой дом на десять — от 13 000 ₽. Лучший вариант «погулять по Жигулям и вернуться в комфорт».

(Солнечная Поляна, 7 км от Ширяево) — дом на четверых от 3 000 ₽, большой дом на десять — от 13 000 ₽. Лучший вариант «погулять по Жигулям и вернуться в комфорт». «Шведские дачи» (78-й квартал Большецаревщинского лесничества) — домики от 5 000 ₽ за двоих, дома на 8–10 гостей 19 800–24 200 ₽; рейтинг 4,9, есть акция «гостям 55+ — скидка 33% при заезде от 3 суток». Стильно, скандинавский минимализм, лес вокруг.

(78-й квартал Большецаревщинского лесничества) — домики от 5 000 ₽ за двоих, дома на 8–10 гостей 19 800–24 200 ₽; рейтинг 4,9, есть акция «гостям 55+ — скидка 33% при заезде от 3 суток». Стильно, скандинавский минимализм, лес вокруг. «На Бали» (с. Малая Царевщина) — рейтинг 5,0 (186 оценок), тропический стиль посреди сосен; «Хорошее место 2026».

(с. Малая Царевщина) — рейтинг 5,0 (186 оценок), тропический стиль посреди сосен; «Хорошее место 2026». «Проран» (посёлок Проран) — рейтинг 4,8 (460 оценок), простой добротный формат, вода рядом.

(посёлок Проран) — рейтинг 4,8 (460 оценок), простой добротный формат, вода рядом. «Ладья» (остров Рождественский) — рейтинг 4,9 (858 оценок): база на острове, до которого летом ходят теплоходы от Речного вокзала; номер в коттедже — 2 200 ₽.

(остров Рождественский) — рейтинг 4,9 (858 оценок): база на острове, до которого летом ходят теплоходы от Речного вокзала; номер в коттедже — 2 200 ₽. «Русская охота» (Курумоч) — от 6 000–6 500 ₽, ресторан, баня, знаменитый формат «охотничьего клуба».

(Курумоч) — от 6 000–6 500 ₽, ресторан, баня, знаменитый формат «охотничьего клуба». «Верхний бор» (Мастрюково) — от 8 500 ₽, крупные компании и праздники.

(Мастрюково) — от 8 500 ₽, крупные компании и праздники. «Славянская деревня» — номер от 3 000 ₽, коттедж целиком — от 15 000 ₽.

— номер от 3 000 ₽, коттедж целиком — от 15 000 ₽. «Черновское подворье» (Волжский район, у Черновского водохранилища) — срубовые дома на 8–25 гостей: от 4 000 ₽ за восьмиместный до 7 000 ₽ за двенадцатиместный; идеальная база для большой компании с шашлыками.

(Волжский район, у Черновского водохранилища) — срубовые дома на 8–25 гостей: от 4 000 ₽ за восьмиместный до 7 000 ₽ за двенадцатиместный; идеальная база для большой компании с шашлыками. «Аква Хаус» (Безенчукский район, напротив Васильевского острова) — домик на двоих от 2 000 ₽, дом на десять — 15 000 ₽; рыбалка, сосновые аллеи, мангал бесплатно.

(Безенчукский район, напротив Васильевского острова) — домик на двоих от 2 000 ₽, дом на десять — 15 000 ₽; рыбалка, сосновые аллеи, мангал бесплатно. Парк-отель «Васильевский» — стандарт от 4 400 ₽.

Премиум: когда хочется «вау»

«Маламут Ленд» — экопарк в сосновом лесу с видом на Жигулёвские горы: гостевые дома от 9 100 ₽ и премиум-дома от 23 500 ₽ в сутки; семейные тарифы, скидка 10% на день рождения, зимний тариф с коньками. Один из самых фотогеничных объектов области.

— экопарк в сосновом лесу с видом на Жигулёвские горы: гостевые дома от 9 100 ₽ и премиум-дома от 23 500 ₽ в сутки; семейные тарифы, скидка 10% на день рождения, зимний тариф с коньками. Один из самых фотогеничных объектов области. «Волна» (загородный клуб) — дом с баней 11 500 ₽, коттедж от 10 500 ₽; «дом-пряник» от 5 200 ₽.

— дом с баней 11 500 ₽, коттедж от 10 500 ₽; «дом-пряник» от 5 200 ₽. Alpen Camp (пос. Передовой, Сызранский район) — кемпинг альпийского типа с джакузи, завтрак включён, от 7 990 ₽.

Глэмпинги: купол под звёздами — уже не экзотика

За пять лет глэмпинг в области превратился из модной диковинки в целую индустрию: 11+ постоянных площадок, средняя цена — 3 100–4 900 ₽ за купол на двоих, премиум с ванной и джакузи — до 8 900 ₽. Многие работают круглый год: зимой в куполе с панорамной крышей смотреть на снег над Жигулями — отдельный жанр отдыха. Будние заезды на 10–20% дешевле выходных, при длительном проживании дают скидки; в некоторых берут залог 1 000–3 000 ₽ с человека при заселении.

Глэмпинг Где Цена от Фишка «Райская Самарка» черта Самары 3 100 ₽ Не выезжая из города — редкость «У Волги» Самарская Лука 3 000 ₽ Между Волгой и Жигулёвскими горами «Соты» — 3 000 ₽ Веранды с видом на Волгу и горы «Место силы» — 3 825 ₽ Бюджетный вход в формат «Альфа Глэмпинг» с. Подвалье, Шигонский р-н 4 490–5 490 ₽ «Экология без компромиссов» «Дом-шалаш на Усе» река Уса 4 500 ₽ Сосны, песок, тишина «Лисички-сестрички» с. Ширяево 4 800 ₽ Домики с именами («Мышка», «Барсук», «Лиса»), шале «Попова гора» и «Гора Стрельная», баня на дровах с видом на горы (2 000 ₽/час), культурная программа — концерты и баркемп; завтрак-набор включён «Пара альпак» с. Дворяновка 4 800 ₽ Настоящие альпаки по соседству «А ЛЯ РУС» с. Усолье 4 900 ₽ Отельный комфорт на первой линии Волги, круглогодично «Тропа Шамана» — 5 900–8 900 ₽ Атмосферные купола Gavrusha Glamp пос. Гаврилова Поляна 5 500 ₽ Территория нацпарка, берег Волги SmolkinoEcoVillage — 5 500 ₽ Эко-деревня «Побеги» Задельненский бор 6 000–7 500 ₽ Авторские дома, личная баня у каждого; скидка 20% при заезде от 5 суток Lakeville — 6 000 ₽ Озёрный формат «Вместо Моря» с. Белозёрки 6 500 ₽ Название = ответ на вопрос «куда, если не Сочи» Alpen Camp пос. Передовой от 7 990 ₽ Альпийский кемпинг с джакузи «Высота 63 м» с. Винновка уточняйте Молодой круглогодичный проект с лучшим обзором «А-Шалаш» черта Самары 8 910 ₽ Уикенд без выезда из города

Пляжи области: гид на лето

Сезон купания на Волге — с середины июня по конец августа; вода прогревается до +23–25 °C. В области около 23 официальных пляжей, но истина в другом: лучшие места — это городская набережная и «дикие» острова напротив.

В городе и рядом:

Центральный городской пляж — 4 км вдоль набережной от Речного вокзала до Ладьи. Бесплатный, ежегодно обновляют песок, обследуют дно; кабинки, волейбольные площадки, спасатели. Самый благоустроенный.

— 4 км вдоль набережной от Речного вокзала до Ладьи. Бесплатный, ежегодно обновляют песок, обследуют дно; кабинки, волейбольные площадки, спасатели. Самый благоустроенный. Загородный пляж (парк Горького) — 400 м песка, отгорожен от города парком; бесплатно и уединённо, при этом в черте города.

— 400 м песка, отгорожен от города парком; бесплатно и уединённо, при этом в черте города. Красноглинский пляж («Золотая рыбка») — самый красивый: вид на Жигулёвские горы, бухта с умеренным течением, мелководье для детей. На острове Серный, соединённом дамбой; вход 200 ₽ с человека, 500–800 ₽ с машины. Осторожно: неподалёку подводная яма — купаться только в границах пляжа.

— самый красивый: вид на Жигулёвские горы, бухта с умеренным течением, мелководье для детей. На острове Серный, соединённом дамбой; вход 200 ₽ с человека, 500–800 ₽ с машины. Осторожно: неподалёку подводная яма — купаться только в границах пляжа. Пляж санатория «Волга» (7-я просека) — 150 м чистого песка, лежаки, спасатель, мало людей; вход 100 ₽. Рядом — музей «Бункер Жукова» (100 ₽): можно совместить пляж с исторической экскурсией.

(7-я просека) — 150 м чистого песка, лежаки, спасатель, мало людей; вход 100 ₽. Рядом — музей «Бункер Жукова» (100 ₽): можно совместить пляж с исторической экскурсией. Пляж НФС (спуск Советской Армии) — песок с галькой, много тени, но периодически попадает в список запрещённых для купания — перед поездкой проверяйте статус на сайте Роспотребнадзора/администрации.

Дикие острова («Заволга»):

Пляжи «Нижний» и «Средний» на острове Поджабном — 1,5–2 км песка, лес, кувшинки; добираться катером от Речного вокзала (75–80 ₽). Инфраструктуры нет вообще — берите всё с собой; спасателей нет, глубина нарастает быстро.

на острове Поджабном — 1,5–2 км песка, лес, кувшинки; добираться катером от Речного вокзала (75–80 ₽). Инфраструктуры нет вообще — берите всё с собой; спасателей нет, глубина нарастает быстро. Остров Рождественский («Зелёная роща») — обустроенная сторона к Самаре (шезлонги, турбазы «Ладья», «Тополёк», «Теремки»), дикая — со стороны Воложки, для палаточников. Остров сформировался после постройки ГЭС в 1967 году; весной Волга периодически заливает часть суши.

— обустроенная сторона к Самаре (шезлонги, турбазы «Ладья», «Тополёк», «Теремки»), дикая — со стороны Воложки, для палаточников. Остров сформировался после постройки ГЭС в 1967 году; весной Волга периодически заливает часть суши. Остров Зелёненький — 5 км песчаного берега, в разгар сезона можно найти пустой участок; мелководье для детей, турбаза «Чайка».

— 5 км песчаного берега, в разгар сезона можно найти пустой участок; мелководье для детей, турбаза «Чайка». Барбошина поляна — компактный пляж 150 м на правом берегу у им. Чкалова; имя — от казачьего атамана Богдана Барбоши, соратника Ермака.

Не только Волга:

Алексеевские озёра (30 минут от города) — четыре песчаных карьера, заполняемых половодьем; платный пляж с беседками и мангалом, бесплатные зоны, сапы и рыбалка. Электричка до станции «Алексеевка» + 2 км пешком.

(30 минут от города) — четыре песчаных карьера, заполняемых половодьем; платный пляж с беседками и мангалом, бесплатные зоны, сапы и рыбалка. Электричка до станции «Алексеевка» + 2 км пешком. Озеро Снежное (менее часа) — пологий вход, мало людей.

(менее часа) — пологий вход, мало людей. Жигулёвское море (Куйбышевское водохранилище) — летом соревнования по сап-серфингу, зимой — сноукайтинг: место работает круглый год, только с разных сторон.

Безопасность: купание разрешено только на официальных пляжах со спасателями; «дикие» острова — на свой риск, течение Волги возле фарватера сильное. Зимой купаться можно только в официальной купели у Полевого спуска на Крещение — с раздевалками и горячим чаем.

Что делать в области в несезон (сейчас!)

Ноябрь–март — не «мёртвый» сезон, а лучшее время для других форматов:

Баня + купель или снежный двор — почти у каждой базы среднего сегмента и у всех глэмпингов с «личной баней» («Побеги», «Лисички-сестрички»). В пик февральских праздников бани бронируют за 2–3 недели.

— почти у каждой базы среднего сегмента и у всех глэмпингов с «личной баней» («Побеги», «Лисички-сестрички»). В пик февральских праздников бани бронируют за 2–3 недели. Глэмпинги зимой — «А ЛЯ РУС», «Высота 63 м», «Маламут Ленд» (зимний тариф с коньками до 28 февраля) работают круглый год; в куполах отопление, а вид на заснеженные Жигули — то, ради чего едут.

— «А ЛЯ РУС», «Высота 63 м», «Маламут Ленд» (зимний тариф с коньками до 28 февраля) работают круглый год; в куполах отопление, а вид на заснеженные Жигули — то, ради чего едут. Новогодние и масленичные программы — у «Стрежня» (масленица 22 февраля), «Маламут Ленда» («Новогодние каникулы» 2–10 января), большинства крупных баз: корпоративы бронируют с ноября — если планируете коллективный выезд, не откладывайте.

— у «Стрежня» (масленица 22 февраля), «Маламут Ленда» («Новогодние каникулы» 2–10 января), большинства крупных баз: корпоративы бронируют с ноября — если планируете коллективный выезд, не откладывайте. Зимняя рыбалка — Волга, Уса, Кондурча, Кутулукское водохранилище («Дом рыбака» в с. Беловка — от 3 000 ₽); базы предлагают прокат и лунки.

— Волга, Уса, Кондурча, Кутулукское водохранилище («Дом рыбака» в с. Беловка — от 3 000 ₽); базы предлагают прокат и лунки. Поездки по маршрутам выходного дня — нацпарк «Самарская Лука», Ширяево, замок Гарибальди (ссылка на нашу карточку «Куда пойти в Самаре») — всё работает и в несезон, без толп.

Как бронировать и не переплатить

Будни дешевле выходных на 10–30% — почти везде; глэмпинги и базы публикуют тарифы по дням недели. Длительное проживание — «Маламут Ленд» даёт −15% от 3 суток, «Побеги» — −20% от 5 суток; у большинства баз действует аналогичная шкала. Целевые скидки — «Стрежень»: −20% пенсионерам и работникам АвтоВАЗа; «Шведские дачи»: −33% гостям 55+ от 3 суток; везде — детские тарифы и «до 5 лет бесплатно». Сравните агрегаторы и прямую бронь: на 101hotels, Суточно.ру и Яндекс Путешествиях цены на базы различаются до 15%; при прямой брони часто включают завтрак или баню. Залог 1 000–3 000 ₽ с человека — стандарт глэмпингов; уточняйте заранее и проверяйте возврат. Зимой — минимальные цены: «мёртвый» ноябрь (кроме новогодних выходных) — лучшее время для премиум-домов за половину летнего тарифа.

Частые вопросы

«Куда с маленькими детьми?» Красноглинский пляж (мелководье), «Проран» и «Зелёный Яр» (спокойные базы), «Маламут Ленд» (детские локации экопарка). Дети до 3–5 лет на большинстве баз живут бесплатно.

«Куда большой компанией на 10–15 человек?» «Черновское подворье» (дома на 8–25), «Шведские дачи» (дома на 8–10), «Подворье» (дом на 10), «Аква Хаус» (дом на 10). Считайте цену за весь дом, а не за человека — на больших компаниях это всегда выгоднее.

«Глэмпинг зимой — реально не замёрзнем?» Круглогодичные площадки с отоплением и утеплёнными куполами — «А ЛЯ РУС», «Высота 63 м», «Маламут Ленд», «Вместо Моря». Классические летние шатры зимой закрываются — проверяйте режим работы перед бронью.

«Нужна ли путёвка, чтобы попасть на пляж санатория "Волга"?» Нет: вход платный и разовый (100 ₽), зона для «посторонних» отделена от зоны отдыхающих здравницы.

«Где переночевать с видом на Жигулёвские горы?» «Маламут Ленд», «Стрежень», «Лисички-сестрички» (шале «Гора Стрельная»), «Подворье», «У Волги», «Высота 63 м» — все дают вид на Жигули; цены различаются втрое, от 3 000 до 23 500 ₽.

«Ехать на машине или на общественном?» До Мастрюково, Прибрежного, Курумоча — автобус и электричка; до Ширяево, Подвалья, Усолья, Передового — только машина (или трансфер базы — у крупных площадок есть). Зимой проверяйте состояние грунтовок: часть подъездов к глэмпингам чистят не всегда.