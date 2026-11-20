Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани подписал закон, официально завершивший почти 150-летнюю историю конных экипажей на улицах города, который прекратит их деятельность к 1 июня 2028 года. Об этом 19 ноября сообщила в пресс-служба офиса мэра на своем сайте.

«На протяжении 150 лет конные экипажи были неотъемлемой частью Центрального парка. Сегодня мы закрываем эту главу», — говорится в заявлении.

Во вторник администрация мэра Мамдани представила программу поддержки около 200 жителей Нью-Йорка, работавших в сфере конных экипажей. Помощь рассчитана на владельцев лицензий, кучеров и сотрудников конюшен. В частности, город планирует выкупить лицензии, а также организовать для работников профессиональную переподготовку и содействовать их трудоустройству.

Кроме того, совместно с агентством NYC Talent и Департаментом по делам малого бизнеса (SBS) будет запущена специальная программа, которая поможет бывшим работникам отрасли освоить новые профессии. Она будет включать карьерные консультации, обучение, помощь в поиске работы и развитии собственного бизнеса, а также компенсацию расходов на образование, пишут "Известия".

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