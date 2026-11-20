Парк Поколений в городе Октябрьске Самарской области, благоустроенный в рамках федерального конкурса, нуждается в дополнительном внимании со стороны ответственных служб. В ходе мониторинга Народный фронт выявил ряд недостатков, связанных с состоянием элементов благоустройства и содержанием территории.



Парк был создан в рамках IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Проект стал победителем конкурса в 2020 году, а основные работы по благоустройству завершились в 2022 году.



Во время обследования общественного пространства эксперты Народного фронта зафиксировали коррозию металлических конструкций, в том числе в местах сварочных швов. На отдельных участках тротуарная плитка деформировалась и пошла волнами. Резиновое покрытие детской площадки имеет трещины, также повреждения обнаружены в бетонном основании одного из элементов благоустройства. Кроме того, часть зеленых насаждений засохла из-за недостаточного полива.



"При благоустройстве парка заложены качественные решения и территория в целом смотрится хорошо, однако мы заметили недостатки в содержании, которые нужно вовремя исправлять, чтобы избежать негативных последствий. Мы направили перечень выявленных нарушений в администрацию города Октябрьска" - рассказал эксперт Народного фронта Алексей Сорокин.