Спортсмены региона стали чемпионами мира по гребле на лодках «Дракон»

В Китае с 28 сентября по 3 октября проходил чемпионат мира по гребле на лодках «Дракон». В составе сборной России, которая приняла участие в соревнованиях в нейтральном статусе, выступили спортсмены из Самарской области. В различных дисциплинах они завоевали 8 медалей чемпионата.

Д-8 2000 м, мужчины: Егор Шандер, Антон Лычагин, Дмитрий Петров, Роман Кругляков, Олег Шелегов - золото

Д-10 500 м, смешанный: Юрий Косых, Антон Лычагин, Дмитрий Петров, Елизавета Выпряжкина, Анна Панферова

Д-10 2000 м, мужчины: Егор Шандер, Антон Лычагин, Дмитрий Петров, Роман Кругляков, Олег Шелегов, Юрий Косых, Анна Панферова

Д-10 500 м, женщины: Кристина Полежай, Алёна Вербина - серебро

Д-10 200 м, смешанный: Юрий Косых, Дмитрий Петров, Антон Лычагин, Елизавета Выпряжкина, Анна Панферова

Д-8 2000 м, женщины: Кристина Полежай - бронза

Д-10 500 м, женщины: Кристина Полежай, Алёна Вербина

Д-10 500 м, мужчины: Егор Шандер, Антон Лычагин, Дмитрий Петров, Роман Кругляков, Олег Шелегов, Юрий Косых, Анна Панферова Тренируют самарских гребцов С.Н.Каменский, А.В.Обухов, А.Ю.Панферова и Е.Ф.Исхакова.

Фото: минспорта СО