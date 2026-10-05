В Самарской областной библиотеке подвели итоги конкурса переводов «Поэтический диалог»

Свои варианты перевода зарубежной поэзии представили студенты филологических факультетов, профессиональные переводчики и творческие люди, увлекающиеся иностранными языками. Некоторые конкурсанты подошли к состязанию с креативом: один из участников перевёл с французского языка своё собственное произведение, а другой использовал в работе только обычные бумажные словари, как и переводчики прошлого.
Оценивали работы и вручали награды авторам лучших переводов эксперты в области филологии:
Екатерина Викторовна Беспалова – доктор филологических наук, и.о. заведующего кафедрой немецкой филологии Самарского университета;
Дарья Владимировна Гюль – кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории, международных отношений и документоведения Самарского университета, директор центра изучения турецкого языка «ТАМАМ»;
Ксения Ростиславовна Горелова – старший преподаватель кафедры зарубежной филологии Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия;
Евгения Валерьевна Вохрышева – доктор филологических наук, заведующий кафедрой филологии и межкультурной коммуникации СФ МГПУ;
Наталья Витальевна Барабанова – кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкой филологии Самарского университета.
Члены жюри отметили большое разнообразие работ. На конкурс представили переводы не только с французского, английского, немецкого и других популярных языков, но и с более экзотических древнекитайского языка и шотландского диалекта английского.
Всего в состязании приняли участие 48 авторов из 7 субъектов России, в том числе и новых регионов страны.
Фото: минкульт СО