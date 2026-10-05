В Самарской областной библиотеке подвели итоги конкурса переводов «Поэтический диалог»

Свои варианты перевода зарубежной поэзии представили студенты филологических факультетов, профессиональные переводчики и творческие люди, увлекающиеся иностранными языками. Некоторые конкурсанты подошли к состязанию с креативом: один из участников перевёл с французского языка своё собственное произведение, а другой использовал в работе только обычные бумажные словари, как и переводчики прошлого.

Оценивали работы и вручали награды авторам лучших переводов эксперты в области филологии:

Екатерина Викторовна Беспалова – доктор филологических наук, и.о. заведующего кафедрой немецкой филологии Самарского университета;

Дарья Владимировна Гюль – кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории, международных отношений и документоведения Самарского университета, директор центра изучения турецкого языка «ТАМАМ»;

Ксения Ростиславовна Горелова – старший преподаватель кафедры зарубежной филологии Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия;

Евгения Валерьевна Вохрышева – доктор филологических наук, заведующий кафедрой филологии и межкультурной коммуникации СФ МГПУ;

Наталья Витальевна Барабанова – кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкой филологии Самарского университета.

Члены жюри отметили большое разнообразие работ. На конкурс представили переводы не только с французского, английского, немецкого и других популярных языков, но и с более экзотических древнекитайского языка и шотландского диалекта английского.

Всего в состязании приняли участие 48 авторов из 7 субъектов России, в том числе и новых регионов страны.

Фото: минкульт СО