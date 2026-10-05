Резидент «Жигулевской долины» представил разработки на XI Национальном форуме реабилитационной индустрии

Компания «Армакс», резидент технопарка «Жигулевская долина», приняла участие в XI Национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии». Экспозиция прошла в научно-техническом кластере «Ломоносов» и объединила производителей технических средств реабилитации, киберпротезов, экзоскелетов и роботизированных комплексов. Выставку посетил министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.

«Армакс» представил протезосборочный комплекс и тяговые протезы пальцев. По словам генерального директора компании Михаила Закроева, аналогов этим разработкам сейчас нет. «Повышенный интерес со стороны участников форума вызвали разработки нашей компании, в особенности тяговые протезы пальцев и возможность открытия протезного предприятия. Надеемся на продолжение сотрудничества с заинтересованными организациями. Серьезным достижением нашей компании считаем и то, что с этого года тяговые протезы пальцев были включены в индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида», – отметил он.

Компания «Армакс» занимается развитием отечественного рынка протезирования, расширяет перечень своих технологических разработок. Резидент технопарка «Жигулевская долина» выпускает универсальный протезосборочный комплекс для протезных мастерских и реабилитационных центров. Комплекс представляет собой готовое технологическое решение, позволяющее одному мастеру на одном рабочем месте изготовить протез нижней конечности под ключ: от снятия слепка до выдачи готового изделия. «Армакс» помогает открывать протезные предприятия с нуля.

«Компания «Армакс» – пример того, как резидент технопарка находит свою нишу и развивает импортозамещающие технологии. Мы видим, что такие проекты востребованы, и со своей стороны продолжаем настраивать механизмы поддержки, чтобы предприниматели могли масштабировать производство и выходить на новые рынки», – подчеркнул заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В августе 2026 года в Тольятти открылся Центр протезирования конечностей «Основание», оснащенный оборудованием компании «Армакс». В открытии клиники принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. ООО «Армакс» входит в реестр МТК (малых технологических компаний), является участником проекта «Сколково». Как резидент технопарка «Жигулевская долина», компания реализует проекты «Протезосборочный комплекс для ортопедических клиник и реабилитационных центров», «Разработка и производство протезов верхних конечностей».

Фото: Компания «Армакс», резидент технопарка «Жигулевская долина»