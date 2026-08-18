В Прибрежном готовят к вводу в эксплуатацию новый спорткомплекс

В Самаре завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Прибрежном. В ходе рабочего объезда Красноглинского района объект осмотрел глава города Самары Иван Носков.



В двухэтажном здании ФОКа площадью 1432,4 кв.метра завершается установка элементов спортинвентаря. Территория перед зданием комплекса площадью 20 тысяч квадратных метров благоустроена, обустроена парковочная зона с местами для инвалидов. Также на уличных площадках установлены тренажеры для детей и взрослых, столы для настольного тенниса, оборудовано поле для игры в мини-футбол с искусственным покрытием. После ввода в эксплуатацию на базе ФОКа планируется организация занятий по самбо (спортивная школа олимпийского резерва им. В.В. Ольховского № 11), спортивному ориентированию и радиоспорту (спортивная школа «Саксор»), а также баскетболу и ОФП (спортивная школа «Чайка»).



Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Прибрежном ведется в рамках городской программы «Развитие физической культуры и спорта», которая нацелена на создание доступной и комфортной спортивной инфраструктуры во всех районах Самары. Ранее в Ленинском районе Самары был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион».

Фото: пресс-служба администрации Самары