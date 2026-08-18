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В Прибрежном готовят к вводу в эксплуатацию новый спорткомплекс

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В Самаре завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Прибрежном.

В Самаре завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Прибрежном. В ходе рабочего объезда Красноглинского района объект осмотрел глава города Самары Иван Носков.
 
В двухэтажном здании ФОКа площадью 1432,4 кв.метра завершается установка элементов спортинвентаря. Территория перед зданием комплекса площадью 20 тысяч квадратных метров благоустроена, обустроена парковочная зона с местами для инвалидов. Также на уличных площадках установлены тренажеры для детей и взрослых, столы для настольного тенниса, оборудовано поле для игры в мини-футбол с искусственным покрытием. После ввода в эксплуатацию на базе ФОКа планируется организация занятий по самбо (спортивная школа олимпийского резерва им. В.В. Ольховского № 11), спортивному ориентированию и радиоспорту (спортивная школа «Саксор»), а также баскетболу и ОФП (спортивная школа «Чайка»).
 
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Прибрежном ведется в рамках городской программы «Развитие физической культуры и спорта», которая нацелена на создание доступной и комфортной спортивной инфраструктуры во всех районах Самары. Ранее в Ленинском районе Самары был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион».

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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