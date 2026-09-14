Министр культуры региона Ирина Калягина встретилась с представителями Корпорации «Синергия».

В рамках встречи обсудили ряд культурных инициатив, которые могут стать предметом дальнейшего сотрудничества между Самарской областью и Корпорацией.

Директор Департамента культурных проектов Корпорации «Синергия» Оксана Хитрова поделилась информацией о ярмарке «Арт Россия». Ярмарка современного академического искусства «Арт Россия» объединяет на одной площадке авторов из разных регионов России. В мероприятии принимают участие галереи, независимые художники, арт-институции, профильные образовательные учреждения и союзы художников. Оксана Олеговна пригласила самарских художников к участию в крупнейшем международном арт-форуме.



В свою очередь, председатель самарского отделения Союза художников России Дмитрий Мантров рассказал о Всероссийском пленэре имени И. Е. Репина, который ежегодно проходит в самом живописном месте Самарской области – селе Ширяево. «Пленэр объединяет художников всей России, включая новые регионы. Программа включает не только рабочий пленэр на открытом воздухе на территории уникального Жигулёвского заповедника, но и мастер-классы, лекции, творческие встречи, а также организацию передвижной выставки», – отметил Дмитрий.



В рамках встречи также было подписано соглашение о сотрудничестве по проведению мероприятий культурной и просветительской направленности между Самарским региональным отделением организации «Союз художников России» и Корпорацией «Синергия».



Подводя итоги встречи министр культуры отметила, что совместные проекты способствуют продвижению культурного наследия региона, расширяют горизонты для творческих личностей и помогают привлекать внимание к искусству Самарской области на федеральном уровне.

Фото: минкульт СО