Я нашел ошибку
Главные новости:
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с Председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном провели рабочую встречу с руководителями ключевых промышленных предприятий Самарской области
Вячеслав Федорищев и Леонид Михельсон обсудили обеспечение заказами предприятий Самарской области, с которыми сотрудничает компания «НОВАТЭК»
4,5 кубометра мусора вывезли с территории сквера «Солнечная поляна», который расположен вдоль улицы Ново-Садовой в Самаре после субботника
В Самарском сквере «Солнечная поляна» состоялась осенняя экологическая акция
14 сентября в поселке Сургут произошел съезд с дороги автомобиля Foton Aumark. В ДТП пострадал водитель автомобиля, он госпитализирован.
Сегодня в Сергиевском районе произошло ДТП с пострадавшим
Директор Департамента культурных проектов Корпорации «Синергия» Оксана Хитрова поделилась информацией о ярмарке «Арт Россия».
Ирина Калягина встретилась с представителями Корпорации «Синергия»
С 15 по 17 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт выставка «Герои операции "Поток": Фотографии. Артефакты. Воспоминания».
В СОУНБ  15 сентября откроется выставка, посвящённая героям операции «Поток»
Все муниципалитеты Самарской области присоединились к акции «Одна земля, одна судьба, одна сила». 
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
Юбилейный вечер, посвященный 25-летию со дня открытия Паркового комплекса истории техники имени К. Г. Сахарова, прошёл в КЦ «Автоград».
В КЦ «Автоград» прошел вечер, посвященный 25-летию со дня открытия Паркового комплекса истории техники имени К. Г. Сахарова 
В понедельник, 14 сентября, на оперативном совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев, обсудили вопрос о развитии добровольчества в Самарской области.
Вячеслав Федорищев поручил проработать предложения для развития волонтерской деятельности в Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.26
-0.09
EUR 97.87
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
«Волжские ландшафты»: выставка пройдет в Доме архитектора в День города
Самарский зоопарк приглашает всех 12 сентября в 13.00 на День журавля!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ  15 сентября откроется выставка, посвящённая героям операции «Поток»

148
С 15 по 17 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт выставка «Герои операции "Поток": Фотографии. Артефакты. Воспоминания».

В Самарской областной научной библиотеке откроется выставка, посвящённая героям операции «Поток»
С 15 по 17 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт выставка «Герои операции "Поток": Фотографии. Артефакты. Воспоминания». Экспозиция раскрывает подробности трёх уникальных операций российской армии, которые не укладываются в привычные рамки военной тактики.
В марте 2025 года в ходе операций «Поток-1», «Поток-2» и «Поток-3» бойцы СВО освободили три населённых пункта: Авдеевку и Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике и Суджу в Курской области. Российские военнослужащие использовали подземные трубы для скрытного прохода в тыл противника. Более 800 бойцов преодолели 15 километров в условиях полной темноты, нехватки еды и воздуха. 
Тяжелейшей операцией стала «Поток-3», где солдатам пришлось пробираться по трубе диаметром всего 140 сантиметров. При этом сильнее всего рисковали «первопроходцы», разведывательная рота. Боец с позывным «Дозор» едва не погиб от взрыва газа, товарищи вытащили его из трубопровода. Получил ожог 67 % поверхности тела, 37 из них – глубокий ожог. Провёл месяц в коме на аппарате ИВЛ, перенёс 92 операции и восстанавливался в течение года. 
«Для выполнения таких задач надо Родину любить. И знать, для чего и куда мы идём», – рассказал заместитель командира роты разведывательно-штурмовой бригады «Ветеран», боец с позывным «Дозор».
В результате операции «Поток» освободить занятые врагом города удалось гораздо меньшими потерями личного состава, чем в случае открытого штурма. Героизм российских бойцов в этих тяжелейших условиях представители вооружённых сил уже называют подвигом и рассчитывают, что эти события войдут в учебники истории. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин также отметил, что операция «Поток» потрясла весь мир, и подчеркнул, что «личный пример героев специальной военной операции поможет молодым людям разобраться в жизни и сделать правильный выбор». 
Выставка «Герои операции "Поток": Фотографии. Артефакты. Воспоминания» предлагает гостям фотографии и артефакты, привезённые бригадой «Ветераны». Каждый экспонат связан с реальными историями военнослужащих, раскрывает их личные судьбы и боевой путь. В  рамках выставки участники героической операции проведут экскурсии для школьников и студентов. 
Выставка продлится с 15 по 17 сентября 2026 года. Запись на экскурсии проводится по телефону: 8 (846) 335-44-80, отдел развития СОУНБ.
Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, холл 2 этажа.
12+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с Председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном провели рабочую встречу с руководителями ключевых промышленных предприятий Самарской области
14 сентября 2026, 19:39
Вячеслав Федорищев и Леонид Михельсон обсудили обеспечение заказами предприятий Самарской области, с которыми сотрудничает компания «НОВАТЭК»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с Председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном провели рабочую встречу с... Политика
37
4,5 кубометра мусора вывезли с территории сквера «Солнечная поляна», который расположен вдоль улицы Ново-Садовой в Самаре после субботника
14 сентября 2026, 18:57
В Самарском сквере «Солнечная поляна» состоялась осенняя экологическая акция
4,5 кубометра мусора вывезли с территории сквера «Солнечная поляна», который расположен вдоль улицы Ново-Садовой в Самаре после субботника Благоустройство
63
Директор Департамента культурных проектов Корпорации «Синергия» Оксана Хитрова поделилась информацией о ярмарке «Арт Россия».
14 сентября 2026, 18:19
Ирина Калягина встретилась с представителями Корпорации «Синергия»
Директор Департамента культурных проектов Корпорации «Синергия» Оксана Хитрова поделилась информацией о ярмарке «Арт Россия». Общество
144
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с Председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном провели рабочую встречу с руководителями ключевых промышленных предприятий Самарской области
14 сентября 2026  19:39
Вячеслав Федорищев и Леонид Михельсон обсудили обеспечение заказами предприятий Самарской области, с которыми сотрудничает компания «НОВАТЭК»
4
В понедельник, 14 сентября, на оперативном совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев, обсудили вопрос о развитии добровольчества в Самарской области.
14 сентября 2026  17:14
Вячеслав Федорищев поручил проработать предложения для развития волонтерской деятельности в Самарской области
190
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня города
13 сентября 2026  10:56
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня города
844
Сегодня, 12 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, продолжая работу в Сызрани, встретился с сотрудниками управления по общественной безопасности, делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедс
12 сентября 2026  20:17
Вячеслав Федорищев вручил награды спасателям Сызрани
1242
В одном из районов Тольятти из-за беспилотников повреждено остекление нескольких квартир
12 сентября 2026  12:23
В одном из районов Тольятти из-за беспилотников повреждено остекление нескольких квартир
1112
Весь список