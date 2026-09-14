В СОУНБ  15 сентября откроется выставка, посвящённая героям операции «Поток»

В Самарской областной научной библиотеке откроется выставка, посвящённая героям операции «Поток»

С 15 по 17 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт выставка «Герои операции "Поток": Фотографии. Артефакты. Воспоминания». Экспозиция раскрывает подробности трёх уникальных операций российской армии, которые не укладываются в привычные рамки военной тактики.

В марте 2025 года в ходе операций «Поток-1», «Поток-2» и «Поток-3» бойцы СВО освободили три населённых пункта: Авдеевку и Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике и Суджу в Курской области. Российские военнослужащие использовали подземные трубы для скрытного прохода в тыл противника. Более 800 бойцов преодолели 15 километров в условиях полной темноты, нехватки еды и воздуха.

Тяжелейшей операцией стала «Поток-3», где солдатам пришлось пробираться по трубе диаметром всего 140 сантиметров. При этом сильнее всего рисковали «первопроходцы», разведывательная рота. Боец с позывным «Дозор» едва не погиб от взрыва газа, товарищи вытащили его из трубопровода. Получил ожог 67 % поверхности тела, 37 из них – глубокий ожог. Провёл месяц в коме на аппарате ИВЛ, перенёс 92 операции и восстанавливался в течение года.

«Для выполнения таких задач надо Родину любить. И знать, для чего и куда мы идём», – рассказал заместитель командира роты разведывательно-штурмовой бригады «Ветеран», боец с позывным «Дозор».

В результате операции «Поток» освободить занятые врагом города удалось гораздо меньшими потерями личного состава, чем в случае открытого штурма. Героизм российских бойцов в этих тяжелейших условиях представители вооружённых сил уже называют подвигом и рассчитывают, что эти события войдут в учебники истории. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин также отметил, что операция «Поток» потрясла весь мир, и подчеркнул, что «личный пример героев специальной военной операции поможет молодым людям разобраться в жизни и сделать правильный выбор».

Выставка «Герои операции "Поток": Фотографии. Артефакты. Воспоминания» предлагает гостям фотографии и артефакты, привезённые бригадой «Ветераны». Каждый экспонат связан с реальными историями военнослужащих, раскрывает их личные судьбы и боевой путь. В рамках выставки участники героической операции проведут экскурсии для школьников и студентов.

Выставка продлится с 15 по 17 сентября 2026 года. Запись на экскурсии проводится по телефону: 8 (846) 335-44-80, отдел развития СОУНБ.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, холл 2 этажа.

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Фото: пресс-служба СОУНБ