В Самарском сквере «Солнечная поляна» состоялась осенняя экологическая акция

В Самаре в сквере «Солнечная поляна», который расположен вдоль улицы Ново-Садовой, состоялась осенняя экологическая акция. Ее участники расчистили от мусора берега и дно водоема, а также навели порядок на территории всего сквера. В результате было собрано и вывезено на полигон 4,5 кубометра бытового мусора.



Участниками акции в сквере «Солнечная поляна» стали порядка 50 человек - жители близлежащих домов, ученики школы №154, члены «Движения Первых», сотрудники департамента городского хозяйства и экологии, депутат Самарской Губернской думы Виктор Воропаев, водолазы «ВолгаДайв», имеющие опыт работы в условиях нулевой видимости и на сложном рельефе дна. Из озера помимо пластиковых бутылок, досок и бревен были подняты автомобильные шины, металлические продуктовые тележки и детский велосипед.



«Я пришел, чтобы поработать на свежем воздухе в хорошую погоду на благо своего города и района, чтобы наше озеро стало чище. Практически наводил порядок у себя под окном, потому что из нашего дома сквер хорошо виден. Участвовал в субботниках уже не раз, считаю, что чистоту можно даже в одиночку наводить и поддерживать. Ценен даже самый казалось бы маленький вклад», - поделился Евгений Макаров, ученик 11 класса школы №154.



Всего за лето из водоохранных зон Самары вывезено более 200 тонн бытового мусора.

Фото: пресс-служба администрации Самары