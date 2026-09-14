110 человек представляют наш регион на МФМ-2026

В рамках национального проекта «Молодежь и дети» с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге проводится Международный фестиваль молодежи – 2026. Это площадка для международного диалога, обмена опытом и поиска единомышленников.

В фестивале участвуют 10 тысяч человек из 191 страны мира. В том числе из России. Они расскажут о своих идеях и проектах, обсудят вопросы науки, технологий, образования, общественной деятельности и культуры.

Самарскую область представляют 80 участников и 30 волонтеров. В состав делегации вошли молодые активисты, представители разных сфер и направлений, а также иностранные студенты.

Программа фестиваля объединяет образовательные, дискуссионные, спортивные, культурные, экскурсионные и практические форматы. Для участников проведут около 650 мероприятий.

Заявочная кампания фестиваля этого года побила рекорды. Было подано более 113 000 заявок. Впервые в истории фестивального движения заявок от иностранцев поступило на 32 000 больше, чем от россиян. Это говорит об интересе стран к России и открытости нашей страны к диалогу.

Фото: администрация Самары