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В Ленинском районе Самары запланированы аварийные работы на подземном газопроводе

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В Самаре с 07:00 14 сентября по 21:00 28 сентября участок улицы Вилоновской от улицы Чапаевской до улицы Молодогвардейской будет недоступен для проезда.

В Ленинском районе Самары запланированы аварийные работы на подземном газопроводе – ООО «Средневолжская газовая компания» сосредоточит технику и персонал в районе дома № 18 по улице Вилоновской. В связи с этим с 07:00 14 сентября по 21:00 28 сентября участок улицы Вилоновской от улицы Чапаевской до улицы Молодогвардейской будет недоступен для проезда.

Автобусы маршрутов № 24 и № 91 в период ремонта газопровода проследуют в объезд: в направлении «из города» – по улицам Красноармейской, Самарской, Вилоновской, далее – по своим обычным маршрутам; в направлении «в центр города» – по этим же улицам.

Отметим, что после завершения ремонта коммуникаций специалисты проведут опрессовку участка газопровода, затем в полном объеме восстановят благоустройство территории.

ООО «СВГК» приносит извинения за временные неудобства и просит жителей и гостей Самары заблаговременно планировать свои поездки. Более подробно с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении.

 

Фото:   дептранс Самары

Теги: Самара

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