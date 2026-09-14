В Ленинском районе Самары запланированы аварийные работы на подземном газопроводе – ООО «Средневолжская газовая компания» сосредоточит технику и персонал в районе дома № 18 по улице Вилоновской. В связи с этим с 07:00 14 сентября по 21:00 28 сентября участок улицы Вилоновской от улицы Чапаевской до улицы Молодогвардейской будет недоступен для проезда.



Автобусы маршрутов № 24 и № 91 в период ремонта газопровода проследуют в объезд: в направлении «из города» – по улицам Красноармейской, Самарской, Вилоновской, далее – по своим обычным маршрутам; в направлении «в центр города» – по этим же улицам.



Отметим, что после завершения ремонта коммуникаций специалисты проведут опрессовку участка газопровода, затем в полном объеме восстановят благоустройство территории.



ООО «СВГК» приносит извинения за временные неудобства и просит жителей и гостей Самары заблаговременно планировать свои поездки. Более подробно с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении.

Фото: дептранс Самары