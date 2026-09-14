40 производителей Самарской области приняли участие в ярмарке «Мой бизнес» в День города

40 производителей региона приняли участие в ярмарке «Мой бизнес» в День города. Для региональных производителей участие в ярмарках - это дополнительный канал сбыта, прямой контакт с покупателем, и возможность познакомить аудиторию со своей продукцией.

Приоритет при отборе участников получили продавцы, пострадавшие от атак на маркетплейсы.

«Для нас, для основателей брендов, ярмарки нужны, чтобы мы могли показывать самарцам, чем мы занимаемся и продвигать свой бизнес. Мы занимаемся производством роботов, они разных форматов у нас, от брелоков до наборов конструкторов. Их отличительная особенность в том, что это не роботы в привычном понимании, а роботы с душой, с различными подвижными элементами», - подчеркнула Юлия Чубенко, основательница бренда «Robodelkin».

Брендированные павильоны работали в течение двух дней, привлекая жителей и гостей города.

Фото: Минэкономразвития Самарской области