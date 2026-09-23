В Самаре продолжается VII Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»

В Самарской филармонии состоялся яркий концерт в рамках VII Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем», который собрал в одном вечере два, казалось бы, полярных сочинения — язвительный «Антиформалистический раёк» Дмитрия Шостаковича и пронзительную одноактную оперу Николая Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери». Оба произведения объединила одна и та же тема: природа искусства и его столкновение с эпохой.

«Концерт стал украшением нашего фестиваля. Я рада вновь видеть на самарской сцене Сергея Лейферкуса, Народного артиста РСФСР. Нас связывает творческое сотрудничество, Сергей Петрович участвовал в постановке «Мастер и Маргарита». А впереди еще одна фестивальная неделя с выступлением гостей — Трио имени Хачатуряна из Армении, Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова, заслуженная артистка РФ Аида Гарифуллина и лауреат международных конкурсов Кристоф Барати», — рассказала министр культуры Ирина Калягина.

В первом отделении прозвучала одноактная опера Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери» в концертном исполнении, созданная по пушкинскому сюжету и ставшая одной из самых тонких музыкальных драм русской сцены. Композитор с удивительной психологической точностью раскрывает вечную тему гения и зависти, света вдохновения и тьмы человеческой ревности. Изящная, прозрачная и глубоко драматичная музыка превратила философский диалог двух великих имён в напряжённое размышление о природе искусства и судьбе художника.

Вместе с Сергеем Лейферкусом на сцену вышел победитель проекта «Большая опера-2025», уроженец Самары, Алексей Курсанов (тенор).

"Для меня это произведение особенное. Конечно, играть великого Амадея Моцарта большая честь и большая ответственность. Пушкин написал довольно «легкого» персонажа, а сыграть эту «легкость» - сложно!» - отметил Алексей Курсанов.

Второе отделение было манифестом - слову, сатире, жизни! Прозвучало сочинение Шостаковича «Антиформалистический раёк» — одно из самых острых и ироничных его сочинений , где сатирический текст превращается в настоящий музыкальный театр. Написанный на собственный текст композитора, «Раёк» с необычайной смелостью высмеивает официальную кампанию против «формализма» в советском искусстве. Бюрократический язык собраний и постановлений обернулся театрально-музыкальным фарсом, но за гротеском и комизмом неизменно проступает холодная жестокость эпохи и подлинная историческая драма.

Солистом выступил Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Сергей Лейферкус — выдающийся баритон и тонкий актёр, умеющий передать не только смысл каждой фразы, но и скрытую драму того времени. Именно его исполнение сделало «Раёк» живым сценическим высказыванием — язвительным, интеллектуальным и по-настоящему выразительным. Звездных гостей сопровождал Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии, дирижер – художественный руководитель и главный дирижер Денис Власенко. В исполнении также принял участие Камерный хор «СОЛАРИС» Самарского государственного института культуры под руководством Елены Юнек. Вела концерт лектор-музыковед Ирина Цыганова.

Концерт стал не просто встречей с двумя великими партитурами, а разговором о том, как музыка умеет говорить правду — о времени, о власти и о самом художнике.