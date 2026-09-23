Минпросвещения в 2027 году введет профильный ЕГЭ для педвузов

Минпросвещения России в 2027 году введет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.

Он отметил, что ранее абитуриенты педвузов сдавали экзамены по профильным предметам: учитель математики — по математике, учитель истории — по истории и так далее. Позже от такого принципа поступления в университеты отказались.

"Со следующего года мы возвращаем эту практику. Абитуриенты, поступающие на педагогические направления, будут сдавать предмет по своему направлению. Предмет зависит от профиля подготовки", — сказал Кравцов.

Сейчас абитуриенты педагогических вузов вместо профильных экзаменов сдают ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания.

На прошлой неделе Кравцов заявил РИА Новости, что Минпросвещения не планирует усложнять задания ЕГЭ-2027, никаких серьезных изменений в экзамене не готовится.