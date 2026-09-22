В Самарской области обсудили новые меры поддержки молодых ученых и обновили состав профильного Совета

В Приволжском государственном университете путей сообщения состоялось очередное заседание Совета молодых ученых и специалистов Самарской области. Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при Губернаторе региона, деятельность которого направлена на реализацию молодежной политики в сфере науки и высшего образования.

В ходе заседания был обновлен руководящий состав Совета. Заместителем председателя назначен Максим Башаркин, доцент кафедры «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» ПривГУПС, а ответственным секретарем – Евгений Кудряков, заместитель директора по инновационной деятельности Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. Н.М. Тулайкова. Также в состав органа вошли представители Самарского государственного института культуры, Тольяттинской академии управления и Международного института рынка.

Ключевым вопросом повестки стало совершенствование региональных мер поддержки сферы науки. Развитие этих инструментов – часть работы по реализации задачи в части популяризации науки и обеспечению фундаментальных и прикладных научных исследований, поставленной губернатором Вячеславом Федорищевым. Врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков доложил о реализации 10 конкурсных мероприятий. На предоставление стипендий, премий, грантов и иных денежных выплат предусмотрено более 38 млн рублей, получателями которых станут свыше 600 человек.

«В Самарской области для студентов, достигших высоких результатов учебной деятельности и ведущих научные исследования в области космоса и двигателестроения, уже учреждены премия имени Дмитрия Ильича Козлова и стипендия имени Николая Дмитриевича Кузнецова. Совместно с членами Совета будет проработан вопрос об установлении именных региональных выплат в честь других выдающихся ученых», – подчеркнул Марк Шлеенков. Данная инициатива реализуется во исполнение перечня поручений Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

На заседании были подведены итоги областного конкурса «Молодой ученый», который проводится уже более 20 лет. В этом году его участниками стали 297 человек из 14 университетов и научных организаций. В число 108 победителей вошли 14 докторантов, 50 аспирантов и 44 студента. По словам председателя Совета Юлии Новиковой, молодежь положительно отреагировала на включение в конкурс новой категории «Докторанты», куда было подано 25 заявок. Совет подготовит предложения для министерства по совершенствованию механизмов отбора получателей поддержки.

Работа ведется в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом Владимиром Путиным. Для популяризации исследовательской деятельности члены Совета запускают проект «Наука рядом». Уже в ближайшее время на улицах Самары и информационных экранах в вузах появятся билборды с фотографиями молодых ученых России, чьи разработки получили мировое признание.

Фото - пресс-служба ПривГУПС