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В Москве полицейские начали проверку из-за скриншота видео из TikTok с угрозой стрельбы в школе

13 мая 2021 14:27
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В школе усилили меры безопасности.

Полиция Москвы начала доследственную проверку после обнаруженного в интернете скриншота из размещенного в TikTok видео, на котором неизвестный сообщает о готовящейся массовой стрельбе в одной из школ. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Вчера в полицию обратился директор одной из школ. По его словам, 12 мая бывший ученик школы прислал завучу случайно найденный в интернете скриншот видео из TikTok с угрозой стрельбы в школе. Бывшему ученику отправил скриншот его знакомый, который нашел его в интернете", - рассказал собеседник агентства.

В школе усилены меры безопасности, проводится проверка, отметил источник.

Теги: Москва проверка школа

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