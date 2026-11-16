Соборную площадь Московского Кремля в этом году украсит новогодняя елка из Клина, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента.

Дерево нашли в городском округе Клин, на территории Воронинского участкового лесничества. Его высота — 27 метров, диаметр ствола — 72 сантиметра, а возраст — 95 лет. Форма кроны, как и всегда, густая, правильная и пирамидальная.

Традиция выбора главной новогодней елки в Подмосковье существует с 2007 года. Поиски проходили летом и осенью. Специалисты оценивали деревья по разным параметрам, учитывая не только внешний вид, но и состояние, а также выносливость к перепадам температур, ветру и морозу. В общей сложности комиссия преодолела около трех тысяч километров и рассмотрела 20 елок-кандидаток.

Фото : Управление делами Президента Российской Федерации