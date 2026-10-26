В Красноглинском районе Самары на Московском шоссе столкнулись два автомобиля Lada

Сотрудниками полиции выявлено 453 нарушения правил дорожного движения.

25 октября текущего года на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 4 человека и 3 пострадали. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 453 нарушения ПДД РФ, в том числе 14 нарушений правил перевозки детей и 17 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

В Красноглинском районе Самары из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: в 21:52 водитель автомобиля Lada Vesta – женщина 1995 г.р., осуществляя движение по Московскому шоссе, в направлении Волжского шоссе, в районе дома 7, при перестроении не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем Lada Granta, под управлением мужчины 2005 г.р., который двигался в попутном направлении, далее с автомобилем Renault Duster, за рулём которого находился мужчина 1989 г.р., с последующим опрокидыванием. Пострадавшая водитель автомобиля Lada Vesta доставлена в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области