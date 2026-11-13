В Самаре ищут нового подрядчика для ремонта ДК на площади Кирова

Департамент градостроительства самарской мэрии объявил аукцион на проведение реставрации дворца культуры за 163,3 млн рублей. Власти вынуждены повторно выбирать исполнителя работ после расторжения шестилетнего контракта с прежней компанией.

Для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекту культурного наследия «Дворец культуры на площади им. Кирова» исполнитель должен иметь соответствующую лицензию, выданную Минкультом РФ.

Максимальная стоимость работ составляет 163,3 млн рублей. Контракт будет действовать до 31 декабря 2027 года.

Договор с прошлым подрядчиком, заключенный в 2020 году, был расторгнут в апреле 2026 года по соглашению сторон. К исполнителю возникли претензии из-за ненадлежащего исполнения своих обязательств. Тем не менее за свои работы он получил 401,2 млн рублей.

Победителя новой закупки назовут 3 декабря, пишет СитиТрафик