Атаки на объекты в Самарской области уже привели к реальным потерям — в Сызрани 22 апреля 2026 года БПЛА попал в жилой дом на улице Астраханской, и власти региона утвердили порядок компенсаций за утраченное жильё. При этом выплаты — заявительные: автоматически их никто не начислит, а без правильно собранных документов в них откажут. Разбираем, какие суммы положены, из какого бюджета платят и как их получить. Данные — на 21 ноября 2026 года.

Два уровня компенсаций: федеральный и региональный

Федеральные выплаты (ФЗ № 68 «О защите населения и территорий от ЧС»)

Суммы едины по стране:

Вид выплаты Размер Единовременная материальная помощь (на человека) 15 675 ₽ Частичная утрата имущества первой необходимости до 78 375 ₽ Полная утрата имущества первой необходимости до 156 750 ₽ Повреждение жилья (ремонт) до 20 000 ₽/кв. м, но не более 1 млн ₽ Лёгкий вред здоровью до 313 500 ₽ Тяжкий или средней тяжести вред здоровью до 627 000 ₽ Пособие членам семьи погибшего (в равных долях) 1 567 500 ₽

«Имущество первой необходимости» — мебель для сна и приготовления пищи, средства информирования. Полная выплата за жильё (до 1 млн ₽) требует подтверждения площади повреждений из Следственного комитета

Региональные механизмы Самарской области

Здесь у области два разных механизма — это важно понимать:

Постановление правительства области № 415 от 01.07.2026 — социальные выплаты гражданам, чьё жильё утрачено или повреждено в результате терактов. Размер компенсации за приобретение или строительство жилья считается по федеральным нормативам площади: 33 м² для одного человека, 42 м² для двоих, по 18 м² на каждого при трёх и более — но не больше площади утраченного жилья. Если федеральной выплаты не хватает до рыночной стоимости, разницу закрывает резервный фонд правительства области. Ответственное ведомство — министерство строительства области Постановление администрации г.о. Самара № 506 от 25.05.2026 — порядок единовременной выплаты гражданам, чьё имущество пострадало от взрыва взрывоопасного предмета в результате атаки БПЛА на территории городского округа Самара. Это городская выплата «сверху» федеральной — размеры и порядок по приложению к постановлению

Отдельная программа действует для пострадавших бизнесов: постановление Правительства РФ даёт меру поддержки продавцам маркетплейсов, чьи объекты (например, пункты выдачи группы «РВБ») пострадали от атак — отсрочка уплаты налогов, приостановление выездных проверок

Алгоритм получения: пять шагов

Шаг 1. Безопасность. Не входите в помещение при риске обрушения, утечке газа, оголённой проводке. Вызов 112

Шаг 2. Полиция и КУСП. Вызовите наряд по 102, дождитесь и получите талон-уведомление с номером КУСПи справку о происшествии. Без регистрации в МВД выплаты не будет — инцидент должен быть официально зафиксирован

Шаг 3. Фиксация ущерба. Фото и видео с разных ракурсов, с включёнными геолокацией и временем. Не разбирайте завалы и не выбрасывайте повреждённое до осмотра. Найдите свидетелей — запишите контакты соседей: их показания пригодятся, если акт обследования будет неточным

Шаг 4. Акт обследования. Обратитесь в администрацию района/города (или ЕДДС): комиссия осматривает жильё и составляет акт — главный документ для всех выплат. Комиссия выезжает в срок 24–72 часа. Не подписывайте пустой бланк или акт, с которым не согласны — подпись под неточным актом фактически «закрывает» спор о сумме

Шаг 5. Заявление о выплатах. В администрацию (районную или городскую) — заявление с пакетом документов. Регистрация — 3 дня, ответ — до 30 дней (закон № 59-ФЗ). Подать можно через МФЦ или Госуслуги

Пакет документов

паспорт РФ, ИНН, СНИЛС;

правоустанавливающие документы на жильё (выписка ЕГРН, договор купли-продажи, дарения, наследство, приватизация);

банковские реквизиты;

акт обследования от комиссии;

талон КУСП;

документы о родстве — если выплата на семью;

чеки на первоочередные расходы (заколотить окна, обогреватель) — они подлежат возмещению как меры безопасности

Нюансы, которые экономят деньги

Государственная оценка — по нормативам Минстроя : стоимость капремонта квадратного метра в расчёте не превышает 9 000 ₽ — это ниже рыночных расценок. Если не согласны с оценкой комиссии — независимая строительно-техническая экспертиза (до 14 рабочих дней), её заключение работает и в споре с администрацией, и в суде

: стоимость капремонта квадратного метра в расчёте не превышает 9 000 ₽ — это ниже рыночных расценок. Если не согласны с оценкой комиссии — (до 14 рабочих дней), её заключение работает и в споре с администрацией, и в суде Страховка и госпомощь — не «или», а «и». Если у вас полис с риском БПЛА — подавайте в страховую одновременно с госпомощью: страховая платит по рыночной стоимости в пределах страховой суммы, государство — по своим нормативам. При неполном страховании имущества (сумма ниже стоимости) выплатят примерно половину подтверждённого ущерба — с учётом франшизы

Если у вас полис с риском БПЛА — подавайте в страховую одновременно с госпомощью: страховая платит по рыночной стоимости в пределах страховой суммы, государство — по своим нормативам. При неполном страховании имущества (сумма ниже стоимости) выплатят примерно половину подтверждённого ущерба — с учётом франшизы Если событие признано терактом — компенсация идёт за счёт федерального бюджета по закону № 35-ФЗ, и подключается региональный механизм № 415

— компенсация идёт за счёт федерального бюджета по закону № 35-ФЗ, и подключается региональный механизм № 415 Категория повреждения решает сумму: оконное стекло и полностью разрушенный подъезд — это разные выплаты. Фиксируйте все повреждения отдельно (окна — по количеству, стены/полы/потолки — по зонам): в ряде регионов они оплачиваются построчно Частые вопросы

«Дрон повредил только машину во дворе — что положено?» По жилью — ничего; ущерб автомобилю закрывают каско (если риск включён) или, в отдельных случаях, городская программа единовременной выплаты, если применим состав «взрыв взрывоопасного предмета» «Прошло больше 30 дней с инцидента — уже поздно?» Нет: права на выплаты не сгорают, документы (КУСП, акт) действительны. Но тянуть не стоит: чем позже обращение, тем труднее подтвердить объём повреждений, и часть расходов (первоочередные меры) без чеков не восстановить.

«Мы снимали квартиру — что нам?» Имущество первой необходимости и вред здоровью — выплаты получает любой пострадавший. Компенсация за само жильё — собственнику, арендная плата за время ремонта — по договору найма.

«Кому жаловаться, если администрация затягивает?» Ответ по 59-ФЗ — до 30 дней. Далее — жалоба в правительство области (контроль реализации постановления № 415 — на минстрое области) и обращение к губернатору через официальный портал.

Полезные ссылки

«Страхованием квартиры» (двойная компенсация страховка + государство),

«Налоги и льготы».