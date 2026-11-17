«Пряничный домик» на Волге: 175 лет Самарского драмтеатра

Один из старейших театров России отмечает в этом году юбилейный — 175-й — сезон, а открыл его громкой премьерой: новой версией «Гамлета» с музыкой Depeche Mode и ведьмами в латексных костюмах. Но за этой дерзостью — история, в которой есть пожар, запасная столица СССР и даже флюгеры-василиски.

Начало: купец, пожар и хлебный амбар

Театр родился в 1851 году — в том же, когда Самара получила статус губернского города. Первая профессиональная труппа антрепренёра Стрелкова играла в приспособленном доме купца Лебедева, и уже в первом сезоне показала публике гоголевского «Ревизора».

Удача длилась недолго: в 1854 году особняк сгорел. Самарцы собрали всем миром 3 тысячи рублей, купили хлебный амбар, поставили его на Хлебной площади — и там труппа играла долгие годы. Скромное начало для театра, который потом назовут академическим.

«Пряничный домик», который скоро изменится

Каменное здание на крутом берегу Волги построили в 1888 году по проекту Михаила Чичагова — архитектора, который рисовал и московский Театр наций. Сказочный терем в русском стиле горожане ласково прозвали «пряничным домиком».

Интересно, что знаменитые белые узоры на фасаде — сравнительно позднее украшение, появившееся после одного из косметических ремонтов. А теперь готовимся к воплощению того, каким он был в оригинале: проект реконструкции предполагает вернуть зданию облик XIX века. Белые узоры исчезнут, зато на крышу вернутся исторические флюгеры-василиски.

Самара сделала Горького драматургом

В 1895 году молодой Алексей Пешков, живший тогда в Самаре, впервые заявил о себе как драматург: именно здесь поставили его «Фому Гордеева». Эта постановка дала начало горьковскому репертуару на сценах всего мира. Писатель не просто бывал в театре — он писал рецензии на самарские постановки и был страшно требователен: не терпел фальши и требовал от артистов искренности.

В 1936 году, после смерти Горького, театру присвоили его имя.

Запасная столица и не смолкавшая сцена

В войну Куйбышев стал запасной столицей СССР, и в зрительном зале появились московские знаменитости: Алексей Толстой, Илья Эренбург, Дмитрий Шостакович. Спектакли театр не прекращал ни на один день: патриотическая драма «Ключи от Берлина» шла четыре-пять раз в неделю — и зал каждый раз был полон. А в 1942-м на сцене случилась «Ромео и Джульетта», ставшая культурным событием военных лет. Артисты при этом выезжали с концертами в сёла и госпитали — и даже писали письма домой за раненых солдат.

Эпоха Монастырского и «Золотая карета»

С 1959 по 1995 год театром руководил Пётр Монастырский — три с половиной десятилетия одной режиссёрской эпохи. Его «Золотая карета» Леонида Леонова прожила на сцене восемь лет и сыграна около двухсот раз, а за неё Монастырский с актёрами получили Государственную премию РСФСР имени Станиславского.

Забавный факт из более ранней биографии театра: в начале 1930-х в самарскую труппу пришли трое молодых ленинградских актёров — Вячеслав Меркурьев, Николай Симонов и Юрий Толубеев. Тогда — просто талантливые искатели своего театра, потом — всенародно известные имена.

Что ещё стоит знать

Театр открывал мир для русской звезды. В 1870 году здесь девятнадцатилетняя Пелагея Стрепетова сыграла роль, сделавшую её знаменитой на всю страну.

В 1870 году здесь девятнадцатилетняя Пелагея Стрепетова сыграла роль, сделавшую её знаменитой на всю страну. Есть «Олимп» в биографии. С 1907 года представления шли в театре-цирке «Олимп» — его снесли, но на этом месте стоит похожая архитектурно Самарская филармония.

С 1907 года представления шли в театре-цирке «Олимп» — его снесли, но на этом месте стоит похожая архитектурно Самарская филармония. Авиньон по-самарски. В 1998 году театр почти месяц играл «Царевну-Лягушку» на престижном фестивале в Авиньоне — для зрителей со всего мира.

В 1998 году театр почти месяц играл «Царевну-Лягушку» на престижном фестивале в Авиньоне — для зрителей со всего мира. Вера Ершова — рекордсменка труппы. Она пришла в театр в 1943-м и проработала больше 60 лет, а в 1996-м получила «Золотую маску» в номинации «За честь и достоинство».

Она пришла в театр в 1943-м и проработала больше 60 лет, а в 1996-м получила «Золотую маску» в номинации «За честь и достоинство». И «Ladies' Night» на двадцать с лишним лет. Спектакль режиссёра Паоло Эмилио Ланди идёт в репертуаре с 1990-х и до сих пор собирает зал.

Театр сейчас — на пороге больших перемен: реконструкция здания уже в стадии согласования. Так что у «пряничного домика» впереди ещё одна глава — и, судя по юбилейному «Гамлету», труппа встречает её не в музейном настроении.