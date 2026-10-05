В Самарской областной детской библиотеке отметят Всероссийский День беременных

7 октября с 11:00 до 18:00 в Самарской областной детской библиотеке пройдет программа, приуроченная к Всероссийскому Дню беременных в рамках региональной акции «Семейные истории» «Мама в фокусе».



В 11:00 для дошкольников и их родителей пройдет Творческая студия «Сказочные тени»: читаем сказки народов России, играем в теневой театр. Маленькие читатели познакомятся с героями народных сказок России о семье. Обсудят, что такое взаимовыручка, уважение к старшим, забота о близких. А ещё поиграют в теневой театр по одной из сказок – сами попробуют оживить любимых персонажей, поработать со светом и создать маленькую театральную историю.



В 12:00 будущие мамы приглашаются на обзорную интерактивную экскурсию «Библиотека – это интересно!». Приглашаются будущие мамы и все, кому близка тема книги и чтения, на увлекательную экскурсию по современной детской библиотеке. Участники узнают, какой стала библиотека сегодня: познакомятся с уютными залами и богатым книжным фондом, узнают о ярких мероприятиях для детей, подростков и взрослых.



В 15:00 всей семьей можно посмотреть и обсудить поучительные короткометражные фильмы в рамках проекта «Большой КиноМарафон» «Семья – самое главное в жизни». Дети и взрослые вместе посмотрят и обсудят трогательные истории о семейных ценностях в рамках проекта «Большой КиноМарафон». После каждого фильма участники поразмышляют над сюжетом и поговорят о том, что делает семью по-настоящему крепкой.



А в 17:30 семьи смогут пообщаться с детским психологом на дискуссионно-игровой встрече «Большая семья: опыт родителей и взгляд психолога».



С 16:00 до 18:00 будет работать семейная литературная игротека «Однажды в одной семье». Ответив на вопросы игротеки, дети и родители вспомнят книги об известных литературных семьях



В течение дня будущие мамы смогут подобрать для себя полезную литературу на интерактивной книжной выставке «В ожидании чуда».

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Фото: минкульт СО