«Лабиринт решений 2.0»: молодёжь Самары учится делать осознанный выбор

22 сентября в 11:50 в Строительно-энергетическом колледже имени П. Мачнева (ул. Ташкентская, д. 88) пройдёт первое интерактивное мероприятие «Лабиринт решений 2.0», направленное на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании среди подростков и молодёжи.

Серия интерактивных мероприятий «Лабиринт решений 2.0» реализуется в формате иммерсивного квеста, основанного на смоделированной жизненной ситуации. В основе сюжета — вымышленная история студента, столкнувшегося с проблемой зависимости.

Участники объединятся в команды и получат маршрутные листы, по которым будут проходить пять тематических станций. Каждая станция станет отдельным этапом истории главного героя. Ребятам предстоит разобраться в происходящем, определить причины и последствия поступков героя и понять, какие факторы повлияли на его выбор.

«Лабиринта решений 2.0» — это возможность рассмотреть проблему через конкретную жизненную историю. Интерактивный формат создаёт пространство для анализа, обсуждения и осмысления собственного поведения.

Главная задача мероприятия — помочь молодым людям осознанно подходить к собственным решениям и понимать возможные последствия своего выбора. За каждым поступком стоит выбор, а у каждого выбора есть последствия. Именно поэтому особенно важно учиться принимать решения самостоятельно, критически оценивать происходящее и не поддаваться влиянию обстоятельств или окружающих.

Проект реализуется в рамках пункта «Организация интерактивных мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании среди несовершеннолетних на территории городского округа Самара» муниципальной программы городского округа Самара «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Самара» на 2026-2030 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 15.12.2025 №1398. Организаторами мероприятия выступают Администрация городского округа Самара и муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи».