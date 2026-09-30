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Объекты «Т Плюс» в Самаре готовы к старту отопительного сезона

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Объекты «Т Плюс» в Самаре готовы к старту отопительного сезона

Выездная комиссия под председательством главы Самары Ивана Носкова оценила подготовку объектов «Т Плюс» к началу отопительного сезона. В совещании, которое прошло на Самарской ГРЭС, также приняли участие первый заместитель главы города Михаил Малыхин, заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Алексей Старостин, врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области Георгий Степанян и директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Участники мероприятия обсудили выполненные работы на ТЭЦ, ГРЭС и котельных города, обновление тепловых сетей, а также осмотрели главные цеха Самарской ГРЭС.

Так, готовность оборудования электростанций Самарского филиала «Т Плюс» оценивается на 100%. В ходе подготовки к зиме здесь выполнены капитальные и средние ремонты 8 турбин и 12 энергетических котлов. Завершён капитальный ремонт турбины и котла на Самарской ТЭЦ.

«На тепловых сетях также всё по графику: строительно-монтажные работы на участках модернизации инженерных коммуникаций находятся на финальной стадии. Остаются четыре объекта обновления теплосетей, где нам предстоит переключить жилые дома и здания соцсферы с резервных трубопроводов на постоянную схему теплоснабжения. Эти работы закончим до конца недели. После чего приступим к благоустройству территорий, где проводили ремонты и плановое обновление теплотрасс», — отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Эксперты комиссии обратили внимание на важность восстановления благоустройства. Руководитель энергокомпании рассказал, что в Самаре в работе остаются около 200 адресов. Энергетики планируют привести их в порядок в течение октября.

«Бесперебойная работа тепловых систем – это то, к чему нужно стремиться, и на что направлена вся программа технической модернизации Самарского филиала «Т Плюс». Однако все мы понимаем, что сети – это живой организм, который требует постоянного контроля и при необходимости оперативного вмешательства. А скорость реакции зависит от профессионализма сотрудников, условий их работы и от оборудования, используемого в процессе. Убедился, что Самарская ГРЭС готова к обеспечению горожан горячей водой и отоплением», — отметил глава города Самара Иван Носков.

Теги: Т ПЛЮС

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