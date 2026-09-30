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Экс-главе Минтранса Самарской области Ивану Пивкину отказали в УДО

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Экс-главе Минтранса Самарской области Ивану Пивкину отказали в УДО

Суд Красноярского района Самарской области отказал в удовлетворении ходатайства адвоката об условно-досрочном освобождении Ивана Пивкина. Бывший врио министра транспорта и автомобильных дорог региона отбывает наказание по приговору о превышении должностных полномочий.

Против ходатайства выступил зампрокурора губернии Евгений Петренко. По его данным, экс-чиновник нарушает порядок отбывания наказания, имеет непогашенные взыскания и характеризуется исправительным учреждением отрицательно.

Суд согласился с позицией правоохранителя и отказал защите бывшего министра.

Ранее, в ноябре 2025 года, Самарский Облсуд по апелляционному представлению прокурора изменил приговор Октябрьского районного. Пивкина признали виновным в превышении полномочий.

В октябре 2023-го он помог одной из компаний победить в конкурсе на капремонт дороги регионального значения. После вмешательства антимонопольщиков результаты торгов пересмотрели.

В ноябре соглашение оформили с другим предприятием. Тогда Пивкин предложил гендиректору новой организации отказаться от работ, сославшись на возможные препятствия и указав на компанию, способную выполнить ремонт.

Руководитель подрядчика согласился на субподряд, хотя мог выполнить все самостоятельно. Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов ПАО «Дорис» в извлечении прибыли, пишет Самара-МК.

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