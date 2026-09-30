«Россети» расширяют профориентационную программу для школьников Самары

В рамках реализации всероссийского профориентационного проекта, филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги открыл новый «Энергокружок» для школьников на базе одной из старейших школ в Самаре. Инициатива направлена на популяризацию инженерных профессий и стимулирование интереса учеников к изучению физики и смежных дисциплин.

Новый «Энергокружок» примет в первом потоке 20 восьмиклассников. Образовательная программа кружка станет дополнением к школьному курсу физики, предлагая учащимся не только углубленное изучение теоретических основ, но и увлекательные практические занятия. Школьники получат возможность принять участие в мастер-классах, посетить действующие энергообъекты компании, а также познакомиться с актуальными профессиями в электросетевом комплексе России.

На торжественной презентации проекта ученикам подробно рассказали о структуре учебного процесса, формате занятий и планах по дальнейшему знакомству с энергетикой. Особое внимание будет уделено подготовке школьников к сдаче ОГЭ. Успешное освоение программы позволит выпускникам энергокружка поступать в профильные средние специальные и высшие учебные заведения по инженерным специальностям. Кроме того, для наиболее мотивированных учеников предусмотрена возможность обучения по целевой программе компании «Россети», гарантирующей последующее трудоустройство.

Профориентационный проект «Россети» был запущен в 2024 году и уже охватывает более 3 тысяч школьников по всей России. Проект успешно реализуется и в других регионах Поволжья.