Фестиваль «Шостакович. Над временем» завершился в Самаре

В Самарской государственной филармонии прошло заключительное мероприятие VII Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем». С 8 по 27 сентября 2026 года Самарская область жила в уникальном музыкальном ритме, объединившем академическую классику, джаз, фольклор и балет. За 20 дней на сценах ведущих учреждений региона было представлено более 30 событий: от масштабных симфонических полотен до камерных вечеров и театральных экспериментов.

«Наш седьмой международный музыкальный фестиваль вновь показал – музыка Дмитрия Шостаковича действительно существует над временем. Она не стареет, она и сегодня звучит актуально и мощно, объединяя поколения. Мы постарались преподнести нашей публике многогранный талант композитора – от самых известных до малоисполняемых произведений Дмитрия Дмитриевича. Благодарю всех слушателей, кто приходили на площадки фестиваля для того, чтобы ещё раз соприкоснуться с этой волшебной музыкой. Наследие композитора живет, пока оно звучит», – отмечает Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Фестиваль открылся 8 сентября исторической премьерой – постановкой оперы Д.Д. Шостаковича «Нос» на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича. Дирижер-постановщик – Павел Смелков, режиссер-постановщик - Ксения Шостакович. Произведение молодого Шостаковича, написанное в период его авангардных экспериментов, задало тон всей многожанровой программе. На Малой сцене театра оперы и балета состоялся концерт «Композиторы России». Под управлением художественного руководителя и главного дирижера театра Евгения Хохлова самарской публике были представлены одноактные балеты «Барышня и хулиган» и «Ленинградская симфония» с участием звезд Мариинского театра – Кимина Кима, Марии Ширинкиной, Юрия Смекалова.

В программе фестиваля были представлены не только произведения самого Шостаковича, но и работы современных композиторов, вдохновлённых его наследием. В концертной программе «От Шостаковича до наших дней», посвященный 85-летию Самарской организации Союза композиторов России, звучала симфоническая и эстрадная музыка самарских авторов.

Впервые в Самаре прозвучал проект «Из варяга в греки» с участием джаз-хора Свердловской детской филармонии, солистов содружества «Этносфера», симфонического оркестра Самарской филармонии. За дирижерским пультом в этот вечер был маэстро Дмитрий Волосников. Знаменитый «Страдивари-ансамбль» под руководством румынского виртуоза Лоренца Настурики-Гершовичи подарил публике звучание инструментов великих итальянских мастеров XVII–XVIII веков. «Трио имени Хачатуряна» представило программу, в которой музыка Арама Хачатуряна вступила в диалог с произведениями Дмитрия Шостаковича.

В Тольяттинской филармонии оперная певица Полина Шамаева в сопровождении симфонического оркестра филармонии (главный дирижер Игорь Мокеров), исполнила произведения Шостаковича, Мусоргского и Вайнберга. «Антиформалистический раёк» – одно из самых острых и ироничных сочинений композитора прозвучало в исполнении Народного артиста РСФСР Сергея Лейферкуса. В этот же вечер публике была представлена одноактная опера Н.А. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери» созданная по пушкинскому сюжету и ставшая одной из самых тонких музыкальных драм русской сцены.

25 сентября, в день рождения Дмитрия Дмитриевича, на сцену Самарской филармонии вышел Государственный Академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова под управлением двукратного обладателя «Золотой маски» Филиппа Чижевского. Коллектив, отмечающий в этом году 90-летие, исполнил Восьмую симфонию Шостаковича и Хорал И. С. Баха. А Самарский театр оперы и балета представил оперетту композитора «Москва, Черёмушки».

«Стало традицией в день рождения Дмитрия Шостаковича, чье имя гордо носит театр, обращаться к его музыке на нашей сцене. В день 120-летия со дня рождения композитора мы показали зрителям его единственную оперетту – «Москва, Черёмушки». И эта встреча стала ещё одной возможностью услышать Шостаковича и почувствовать, насколько живым и актуальным остаётся его искусство», – поделился Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижер театра.

Фестиваль давно вышел за рамки исключительно концертной деятельности. В рамках деловой программы состоялась конференция «Школа культурной журналистики» и международная научно-практическая конференция «Шостакович и современность», приуроченная к 120-летию со дня рождения композитора. Особый интерес вызвала лекция доктора исторических наук, заместителя директора Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича по просветительской деятельности и внешним коммуникациям Юлии Кантор «„Тайной сверкая и назвавши себя «Седьмая“». Ленинградская симфония: факты и образы».

В заключительном концерте фестиваля на сцену Самарской филармонии вышли звезда мировой оперной сцены, заслуженная артистка РФ, сопрано Аида Гарифуллина и знаменитый венгерский скрипач Кристоф Барати. В сопровождении Академического симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением Владимира Добровольского прозвучал Концерт №1 для скрипки с оркестром Дмитрия Шостаковича, а во втором отделении —арии из опер Дж. Верди, Ш. Гуно и Дж. Пуччини.

«Музыка Шостаковича стала подлинным символом Самары, его культурной сутью. Премьера Седьмой симфонии навсегда вписала наш город в историю великой мировой культуры. Интерес к личности композитора и его творчеству растёт год от года. А это значит, что в этом году фестиваль завершается, чтобы совсем скоро начать подготовку к новой встрече», – рассказал Марк Левянт, художественный руководитель фестиваля, председатель Самарского отделения Союза композиторов России.

Фото предоставлены министерством культуры Самарской области