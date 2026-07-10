В этом году в губернии создадут шесть многофункциональных пространств для творчества, развития и общения молодежи

В этом году в Самарской области создадим шесть современных многофункциональных пространств для творчества, развития и общения, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев..

"Они откроются в Жигулевске, а также в Богатовском, Приволжском, Ставропольском, Сызранском и Шенталинском районах в рамках нашей региональной программы «Культурные люди».

Это творческие мастерские, репетиционные базы с современным музыкальным оборудованием, студии видео- и звукозаписи, коворкинги, площадки для интеллектуального досуга и небольших мероприятий.

Первые два кластера уже работают. В Жигулевске теперь есть молодежное пространство «Сфера». Эту универсальную площадку легко трансформировать под разные форматы мастер-классов, квизов, квестов, творческих встреч, дней рождений. Здесь можно смотреть кино на большом экране, музицировать и просто интересно проводить время.

В селе Богатое креативное пространство открылось на базе РДК «Октябрь». Кластер зонировали на коворкинг-центр, музыкальную, звукозаписывающую, фото- и видеостудии. И, конечно, полностью укомплектовали оборудованием, инструментами.

Уверен, такие площадки станут настоящими центрами притяжения для молодых людей, где можно не только приятно провести время за общением, но и приобрести по-настоящему интересные и полезные новые навыки, которые впоследствии могут стать любимым хобби или профессие", - рассказал глава региона.

Фото: Вячеслав Федорищев