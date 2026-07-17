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Каждый четвертый житель Самары (22%) еженедельно проводит выходной день в кровати

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Каждый четвертый житель Самары (22%) еженедельно проводит выходной день в кровати

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы выяснить, как жители Самары относятся к формату отдыха «день в кровати» и как часто намеренно проводят выходной дома. Оказалось, что больше половины самарцев (53%) хотя бы раз в месяц намеренно остаются дома и проводят выходной в постели. Из них каждый четвертый (22%) практикует такой отдых каждую неделю, еще каждый третий (31%) – 1–3 раза в месяц. 

Для почти половины опрошенных (40%) «день в кровати» воспринимается как нормальный способ восстановления, хотя и не единственный. Еще 21% и вовсе приравнивают такой отдых к полноценному восстановлению — почти как прогулку или спорт. При этом каждый четвертый (22%) по-прежнему считает это признаком усталости или лени, такое мнение преимущественно свойственно старшему поколению в возрасте от 46 лет (17%). Еще 17% жителей Самары отмечают, что это нормальный способ восстановится, но не предпочтительный. 

Лидером по популярности «дней в кровати» ожидаемо оказались зумеры (18–28 лет). Среди них 61% проводят целый выходной дома почти каждую неделю — это втрое больше, чем среди поколения 46+ (21%) и вдвое больше, чем среди миллениалов в возрасте от 29 до 38 лет (34%). При этом 67% зумеров называют такой отдых нормальным способом восстановиться — это самый высокий показатель среди всех возрастных групп.

«Для молодого поколения bed rotting — это не прокрастинация, а осознанный выбор. Зумеры переосмысливают само понятие продуктивности: для них полноценный отдых дома — такая же часть здоровой жизни, как спорт или прогулки. Мы фиксируем этот тренд и в запросах к жилью: молодые покупатели все больше внимания уделяют качеству домашнего пространства, его комфорту и функциональности, ведь дом для них это не просто место для сна, а полноценная среда жизни», — рассказывают в пресс-службе Level Group.

Интересно, что поколение 39–45 лет оказалось неожиданно близко к зумерам по частоте домашних выходных: 39% из них также проводят дома почти каждую неделю. Однако их отношение к такому отдыху заметно сдержаннее — 42% называют его нормальным, а 30% — полноценным. Старшее поколение (46+) чаще всего остается дома 1–3 раза в месяц (34%) и реже других считает такой формат полноценным отдыхом.

Теги: Опрос

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