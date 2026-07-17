74% самарцев знают, сколько зарабатывают их коллеги

В опросах SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу компаний и трудоустроенные экономически активные жители города.



Согласно опросу работающих самарцев, 27% знают зарплату всех сослуживцев, еще 47% — некоторых. Информированность о зарплате непосредственного руководителя составляет 26%. В 79% компаний зарплатная информация официально закрыта.



О заработках коллег мужчины осведомлены чаще женщин: 77% против 70% соответственно. 76% опрошенных до 35 лет знают зарплаты хотя бы некоторых сослуживцев, среди тех, кто старше, таких 72%. Чем выше доход, тем выше информированность: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей о чужих зарплатах осведомлены 70%, а среди тех, кто получает свыше 150 тысяч, — уже 84%.



Рассуждая гипотетически, в ситуации, если коллега с аналогичными обязанностями получает больше, только 26% горожан не станут ничего предпринимать. 21% попросят разъяснений у руководства, 15% — повышения зарплаты, а 11% задумаются об увольнении или поиске новой работы. Женщины в такой ситуации скорее выяснят причины у начальства или задумаются о собственной квалификации, тогда как мужчины активнее будут искать нового работодателя, а также трудиться эффективнее.



По факту же с неравенством в зарплате сталкивались 37% респондентов (среди мужчин — 40%, среди женщин — 34%). Действовали так: 14% обсуждали ситуацию с руководством, 13% просили повышения, а 10% уволились. 48% ничего не предпринимали.



Интересно, что среди тех, кто не знает зарплат коллег, только 29% хотели бы узнать их, большинство (60%) предпочитает оставаться в неведении.



Время проведения: 26 июня — 7 июля 2026 года