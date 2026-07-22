В Красноглинском районе Самары автомобиль столкнулся с мотоциклом

В Красноглинском районе Самары 21 июля в 16:55 водитель автомобиля Haval M6 – мужчина 1967 г.р., осуществляя движение по Аэропортовскому шоссе со стороны аэропорта Курумоч в направлении трассы М5, при совершении поворота на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора, в районе д. 25 по ул. 4 квартал, не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом BMW, под управлением мужчины 1995 г.р. (находился в мотошлеме), который двигался со встречного направления прямо. Пострадавшие водитель мотоцикла и его пассажир – женщина 2002 г.р. госпитализированы.