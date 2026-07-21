20 июля на территории Самарской области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 15 человек, 3 погибли.



В Промышленном районе Самары пострадал мотоциклист. 20.07.2026 в 10:13 35-летний водитель, управляя автомобилем MAZDA CX-5, при выезде с прилегающей территории с левым поворотом в районе дома № 268 по проспекту Карла Маркса, в направлении ул. 22-го Партсъезда, не уступила дорогу и допустила столкновение с мотоциклом YAMAHA T-MAX под управлением 31-летнего водителя, который двигался по проспекту Карла Маркса, со стороны ул. 22-го Партсъезда в направлении ул. Ново-Вокзальной, в прямом направлении. Мотоциклисту назначено стационарное лечение.